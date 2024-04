Francesco Cicchella ad Amici 23 imita Geolier, che lo videochiama in diretta

Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Aprile 2024

Amici 23

Per il momento comico, Maria De Filippi questa sera ad Amici 23 ha invitato Francesco Cicchella. L’imitatore ha fatto una parodia di Geolier, il quale poco dopo ha realizzato una videochiamata in diretta su Skype!

Francesco Cicchella imita Geolier, che lo videochiama in diretta

Cosa è successo questa sera ad Amici 23? Praticamente di tutto! Al centro della scena sempre le esibizioni dei cantanti, così come i divertenti siparietti che coinvolgono i giudici, ma anche un momento comico. Protagonista della serata è stato Francesco Cicchella, dopo i già presenti Barbara Foria e Vincenzo De Lucia.

L’attore comico, abile imitatore ma anche cantante e musicista, ci ha regalato una parodia delle sue. Non per niente è stato anche vincitore di Tale e Quale nel 2015! Ma tornando ad Amici 23 scopriamo cosa è accaduto. Francesco Cicchella è arrivato in studio con l’imitazione di Geolier. Il rapper è una delle rivelazioni di questo 2024, grazie al suo secondo posto al Festival di Sanremo, tanta gavetta e record infranti nelle classifiche musicali.

E quale modo migliore se non omaggiarlo con una caricatura da parte di Francesco Cicchella? Il comico napoletano si è calato perfettamente nella parte. Durante il suo momento ha imitato anche altri personaggi, veri e propri cavalli di battaglia ormai durante i suoi spettacoli. C’è da dire però che a a incuriosire in modo particolare è stata proprio la parodia di Geolier, poiché il rapper poco dopo si è collegato via Skype per via dell’imitazione.

L’episodio è stato commentatissimo sui social e ha fatto divertire il pubblico, incollato alla TV a seguire la puntata di Amici 23. Un momento davvero esilarante che ha fatto ridere tutti e che lo stesso Geoiler ha particolarmente apprezzato. D’altronde con Francesco Cicchella è davvero impossibile non ridere! Non trovate?