NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Maggio 2024

Amici 23

In questi giorni è uscito il nuovo atteso singolo di Lil Jolie, intitolato Kiss Me. A firmare il testo del brano è nientemeno che Madame.

Madame ha scritto il nuovo singolo di Lil Jolie

Sono trascorsi alcuni giorni da quando Lil Jolie è stata eliminata da Amici 23. La giovane artista così è tornata alla sua vita di sempre tuttavia è già concentrata a pieno sulla sua carriera. Pochi giorni fa infatti Angela ha rilasciato il suo nuovo singolo, intitolato Kiss Me, che ha già conquistato il pubblico. Proprio in merito al brano, la cantautrice ha affermato: “Ho 24 anni, non voglio seguire gli schemi. So che in molti mi hanno conosciuto come una ragazza riflessiva, ma sono anche ironica, mi piace cazzeggiare e dopo una serie di pezzi più personali, ho voluto mettere le ali e volare con un sound seducente. Kiss me è esattamente questo”.

Quello che in molti non sanno però è che il nuovo singolo dell’ex allieva di Amici 23 è stato scritto da una delle artiste italiane più amate del momento. Di chi parliamo? Nientemeno che di Madame. Le due cantanti hanno avuto così modo di collaborare insieme e il risultato è una vera bomba.

In questi giorni intanto Lil Jolie è anche finita nel mirino del web. Pochi giorni fa infatti tutti gli eliminati del Serale di Amici 23 sono tornati in studio. A un tratto però Nicholas ha duramente attaccato Mida e a trovarsi d’accordo con le parole del ballerino è stata la stessa Angela, che in seguito sui social ha lanciato un’altra frecciatina al cantante di Rossofuoco.

Tuttavia gli utenti non hanno affatto apprezzato l’accaduto e in molti hanno duramente insultato la cantautrice. Angela nel frattempo si sta godendo questo fortunato momento e a lei va il nostro grande in bocca al lupo.