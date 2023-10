NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Ottobre 2023

Amici 23

Ecco perché Kumo di Amici 23 si chiama così

Sono trascorse alcune settimane ormai da quando è iniziato Amici 23 e il pubblico ha iniziato a fare la conoscenza degli allievi. Quest’anno a far parte del talent show di Maria De Filippi è anche Kumo, che ha convinto a pieno Emanuel Lo, che a quel punto gli ha concesso un banco all’interno della scuola. Non tutti sanno però che il ballerino ha una storia particolare, che ha raccontato proprio di recente ai suoi compagni.

Vi siete mai chiesti perché Kumo si chiama così e perché ha scelto proprio questo nome d’arte? Andiamo a scoprire cosa ha rivelato l’allievo di Amici 23:

“Quattro o cinque anni fa ho fatto un incidente. Persi il rene, ci furono 5 minuti in cui rischiai di morire. In ambulanza, in sala operatoria e in ospedale vedevo i ragni. Ero maggiorenne. Ero solo perché i miei genitori non potevano venire a trovarmi. Ho avuto un collasso polmonare e poteva esserci il rischio che mi attaccassero qualcosa. Li vedevo da una finestrella. Quando sono tornato a Gaeta, raccontai questa storia a una mia amica appassionata di manga e di lingua giapponese. Lei cercò su google come si dicesse ragno e la versione italianizzata è Kumo. Da lì è diventato il mio nome d’arte”.

Senza dubbio la storia di Kumo ha colpito non solo gli altri allievi di Amici 23, ma anche tutto il pubblico. Nel mentre in queste settimane il ballerino si sta impegnando al massimo per riuscire a tenersi stretta la maglia e per sfruttare al massimo l’occasione che gli è stata concessa da Emanuel Lo. Ma come se la caverà Tiziano e cosa accadrà durante il suo percorso? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul talent show, e non solo.