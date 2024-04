Amici 23 – Marisol non brilla e i giudici le riservano qualche critica, Maria interviene e la difende

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Aprile 2024

Durante la seconda manche di Amici 23, Marisol non ha brillato ed è arrivata qualche critica dai giudici. Maria costretta a intervenire

La performance di Marisol durante la sesta puntata del Serale di Amici 23 non ha convinto la giuria, che le ha riservato qualche critica. Per tale ragione Maria De Filippi si è sentita in dovere di intervenire e prendere le difese dell’allieva.

Persa la prima manche ad Amici 23 con la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, per il team Zerbi-Celentano è proseguita la sfida in seconda partita. Nel corso della seconda sfida il duo di insegnanti ha schierato Marisol, che non ha però brillato purtroppo.

La ballerina si è trovata a scontrarsi con Sarah. Proprio la cantante ha intonato Bam Bam, arrivando a vincere la sfida. Marisol, invece, in sesta puntata ad Amici 23 si è esibita sulle note di Impossible. Ma non ha convinto. Questo perché la giovane danzatrice nella sua interpretazione avrebbe dovuto vestire al meglio i panni di una sposa che scappava dall’altare.

La sua esibizione però non ha convinto e nemmeno sorpreso i giudici, a differenza di tante altre esibizioni l’hanno vista spenta e poco sicura di sé. Per dovere di cronaca Maria De Filippi ha sentito la necessità di intervenire. Apprese le parole dei giudici, infatti, la conduttrice ha fatto notare come la giovane allieva si sia trovata a fare “meno” rispetto ad altre esibizioni a causa di un dolore al ginocchio.

Si tratta di un infortunio che nelle scorse settimane ha dato parecchia noia a Marisol durante la sua permanenza ad Amici. Nonostante tutto, però, la ballerina con le giuste cure è tornata in pista dimostrando il suo valore. Per tale motivo dunque Maria De Filippi ha fatto notare che ci sta che la danzatrice possa magari dare meno rispetto ad altre performance, proprio a causa di questo acciacco fisico.

Nulla di grave, chiaramente, ma conoscendo i ritmi serrati di Amici è facile che i ragazzi che hanno avuto qualche guaio fisico possano risentirne durante la permanenza. Specie come nel caso di Marisol che non si ferma mai e cerca sempre di dare il massimo. Siamo certi che si rifarà sicuramente nelle prossime sfide!