A Mida scappa una parolaccia, Maria lo riprende: “Senza dire minc**a”

Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Maggio 2024

Amici 23

Poco dopo aver ottenuto la maglia del Serale di Amici 23, Mida su di giri ed emozionato si è lasciato scappare una parolaccia. Quanto detto non è sfuggito a Maria De Filippi, che l’ha prontamente ripreso: “Senza dire minc***a”.

Amici 23, Mida dice una parolaccia

Quante emozioni questa sera nella scuola di Amici 23! Abbiamo assistito alla proclamazione dei finalisti e c’è stato un colpo di scena inatteso. Questo perché al ballottaggio finale sono arrivati Mida e Sarah, convocati poi in studio.

I due allievi non sapevano e non riuscivano a rendersi conto di cosa stesse succedendo. Maria De Filippi però non ha voluto girarci troppo intorno ed è arrivata subito al punto. La conduttrice per prima cosa ha fatto alzare Mida (che ha vinto anche il premio Spotify) e gli ha svelato che lui è il quinto finalista di questa edizione di Amici 23. Incredulo il ragazzo si è commosso e ha cominciato a saltellare qua e là per lo studio, per poi abbracciare Maria e la sua compagna Sarah.

Ma non è finita qui. Perché la De Filippi poco dopo ha chiamato a rapporto anche Sarah, svelandole attraverso una lettera che anche per lei il sogno continua. Tra le lacrime la cantante ha raggiunto dunque la maglia argento per indossarla. Intanto Mida, colto dall’entusiasmo, si è lasciato scappare una parolaccia “Min***”, ha detto preso dall’euforia del momento.

Maria De Filippi, lì accanto a lui, però, l’ha subito ripreso. Con fare materno la conduttrice di Amici 23 gli ha fatto notare: “Senza dire minc**a!”. Il ragazzo ha capito subito di aver commesso una simpatica gaffe.

Il momento è stato molto commentato sui social dai fan di Amici 23, non solo per la spontaneità con la quale a Mida è scappata la parolaccia, ma anche per la reazione avuta dalla presentatrice!