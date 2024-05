NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Maggio 2024

La pinza per capelli sfoggiata di recente sui social da Chiara Ferragni conquista il web ma ha un costo non proprio economico

Solo qualche giorno fa Chiara Ferragni si è mostrata sui social mentre sfoggiava una pinza per capelli che ha subito attirato l’attenzione. Il mollettone firmato tuttavia ha un prezzo non del tutto economico.

Quanto costa la pinza per capelli indossata da Chiara Ferragni

Da quando Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato la fine del loro matrimonio, l’ormai ex coppia è finita nel mirino del gossip. In questi mesi infatti se ne sono dette di ogni sull’imprenditrice digitale e sul rapper, che sono più distanti che mai. A oggi infatti i due stanno facendo vite del tutto diverse e nonostante in molti stiano sperando in un ritorno di fiamma attualmente una riconciliazione non pare essere possibile.

Nel frattempo in questi giorni abbiamo appreso che i Ferragnez hanno messo in vendita Villa Matilda, la bellissima abitazione sul Lago di Como acquistata solo qualche mese fa. Ovviamente la notizia non è passata inosservata e in breve ha fatto il giro del web. In queste ore nel mentre a far discutere è stato anche un altro dettaglio, che stavolta però coinvolge solo l’influencer.

Solo pochi giorni fa infatti Chiara Ferragni ha postato sui suoi social uno scatto in cui la vediamo di spalle, mentre indossa una pinza per capelli. La foto secondo i più sarebbe stata una frecciatina a Fedez, tuttavia ad attirare l’attenzione è stato proprio il mollettone firmato, che ha un prezzo non del tutto economico. Si tratta infatti della pinza La Grande Pince di Jacquemus, che è un vero gioiello per capelli. Ma quanto costa questo accessorio? Il ferma capelli ha un prezzo di 200 euro ed è disponibile per l’acquisto sui principali siti di e-commerce.

Insomma in queste settimane Chiara è tornata a essere un’icona di stile e senza dubbio anche per tutta l’estate proporrà outfit mozzafiato e unici nel loro genere.