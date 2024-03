Amici 23, la Pettinelli e Todaro ci riprovano ma la reazione di Lorella è tutta un programma!

Spettacolo

31 Marzo 2024

Amici 23

Anche stasera ad Amici 23 i prof sono stati coinvolti nel guanto di sfida. Dopo Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, a esibirsi sono stati Anna Pettinelli e Raimondo Todaro in… una lambada. Ma la reazione di Lorella è tutta un programma!

La reazione di Lorella al passo a due tra Pettinelli e Todaro

La seconda puntata di Amici 23, esattamente come la puntata d’esordio, ha visto tante esibizioni e momenti esilaranti, oltre all’uscita di Nicholas. Ovviamente, come oramai da tradizione, anche i professori si mettono in gioco con un guanto di sfida.

Questa settimana per loro c’è stata una prova di latino. Performance che ha visto nell’ordine scendere in pista Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, poi a seguire Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. La prof di canto e il prof di ballo di Amici 23 hanno danzato sulle note di una lambada. Sicuramente sono stati avvantaggiati proprio perché Raimondo Todaro arriva dal latino e, di conseguenza, è più il suo campo come stile di danza. Ma non hanno comunque convinto.

Nella performance ancora una volta Anna Pettinelli si è messa in gioco e si è fatta guidare dal suo collega per portare a casa il punto nel migliore dei modi. I giudici hanno apprezzato l’impegno sicuramente ma hanno avuto una preferenza differente. Ma a colpire è stata la reazione di Lorella Cuccarini, che è tutta un programma (esattamente come avvenuto la scorsa settimana).

C'è chiaramente sotto un accordo per farla fuori entro la fine del programma. #Amici23 pic.twitter.com/XtSoGFPQaS — contechristino (@contechristino) March 30, 2024

Comunque sia, al di là del risultato, possiamo dire che Anna Pettinelli e il partner di squadra Raimondo Todaro si sono molto divertiti. E hanno fatto divertire anche noi da casa! Stavolta non hanno vinto la prova ma magari si rifaranno la prossima settimana e faranno ancora meglio per portare a casa il miglior risultato.