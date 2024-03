Sale la temperatura! Emanuel Lo e Lorella Cuccarini lasciano tutti a bocca aperta con un passo a due caliente

Spettacolo

Andrea Sanna | 30 Marzo 2024

Amici 23

Come ogni puntata anche i professori della scuola di Amici 23 si mettono alla prova. Emanuel Lo e Lorella Cuccarini ci hanno regalato una ballo latino a tema “Cuba”, lasciando tutti a bocca aperte. Il loro passo a due è stato davvero caliente!

L’esibizione di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini

Siamo nel pieno della puntata di Amici 23 e tra prove di ballo canto non mancano le emozioni per i concorrenti del talent show. Abbiamo già scoperto chi è il primo eliminato di questa sera, Nicholas, allievo del team di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Ma la sfida prevede una seconda eliminazione e…. Non solo!

In attesa di capire cosa succederà, concentriamoci proprio sui docenti della scuola. Non smettono di stupire, infatti, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini ad Amici 23. I due insegnanti anche stasera si sono messi alla prova durante il guanto di sfida che coinvolge i prof. Oramai è una tradizione che anche loro si mettano in gioco nel corso del Serale.

Stavolta a farla da padrona è stata una sfida di latino. I primi a esibirsi sono stati proprio Emanuel Lo e Lorella Cuccarini! Inutile dire che il coreografo e la conduttrice hanno fatto una bellissima figura, dimostrandosi professionali e davvero molto coinvolgenti nel loro ballo.

Malgioglio si è detto estasiato e ha speso complimenti per il duo di ballo. Così tanto da riuscire a vincere la prova che li ha visti protagonisti contro i colleghi Pettinelli-Todaro e Zerbi-Celentano. La giuria non ha avuto dubbi è ha pensato fosse giusto premiare loro.

Peraltro anche il pubblico è stato piuttosto coinvolto durante la sfida ed è parso entusiasta nel vederli all’opera. Gli anni passano, ma Emanuel Lo e Lorella Cuccarini non smettono di stupire il pubblico. E chissà quante altre sorprese ci riserveranno ancora!