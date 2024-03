Amici 23, puntata interrotta ma la scena è stata tagliata: cosa non è andato in onda

Spettacolo

Andrea Sanna | 31 Marzo 2024

Amici 23

Ad Amici 23 Maria De Filippi ha interrotto la puntata improvvisamente per un imprevisto. In fase di montaggio però la scena è stata tagliata e non è andata in onda questa sera. Cosa è successo in studio? Ve lo sveliamo noi!

Amici 23, interrotta la puntata ma la scena viene tagliata

Questa sera su Canale 5 è in onda la seconda puntata del Serale di Amici 23. Come già era emerso nelle anticipazioni, durante la puntata c’è stato un imprevisto che ha portato Maria De Filippi a interrompere la puntata improvvisamente. Ma cosa è successo?

Lo studio gremito, così come il pubblico a casa, ha dovuto pazientare qualche minuto affinché venisse sistemato il problema. Nel corso della puntata, dove ci sono stati altri due eliminati, i presenti sono rimasti un attimo sorpresi quando Maria De Filippi ha dovuto bloccare la diretta. A rivelare il dettaglio Amici News e SuperGuida TV.

Chi non ha avuto modo di leggere le anticipazioni si starà certamente chiedendo cosa è successo ad Amici 23 nello specifico. Ebbene dobbiamo fare riferimento all’esibizione che ha visto scontrarsi da una parte Giovanni e dall’altra Nicholas. Per loro un guanto di sfida.

Coinvolto Mattia Zenzola. Il vincitore della scorsa edizione, lo vediamo tra i professionisti di Amici 23 e ha avuto modo di svolgere la dimostrazione, che viene effettuata per far capire come dev’essere svolto il ballo in questione. Pare però che durante quel momento, si è rotta una mattonella di vetro del pavimento.

L’episodio in diretta ad Amici 23 ha provocato un attimo di smarrimento tra gli allievi. Ma per fortuna nel momento in cui ci si è resi conto dell’accaduto, è stato riparato subito. Qualcuno si sarebbe potuto ferire in maniera del tutto accidentale. Per fortuna però la rottura del vetro della pavimentazione è stato pizzicato tempestivamente.

Quindi il tempo di risolvere l’intoppo e la puntata di Amici 23 è proseguita. Come già detto quel che conta è che i concorrenti, così come i professionisti, non si siano fatti del male. Poi per il resto si tratta di incidenti di percorso che possono capitare!