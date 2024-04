Anna Pettinelli cade per ben due volte durante l’esibizione con Todaro: l’esilarante video

Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Aprile 2024

Amici 23

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro si sono esibiti durante il guanto di sfida tra i professori e la loro esibizione ha lasciato con il fiato sospeso.

L’esibizione di Anna Pettinelli e Todaro

Durante le puntate del Serale di Amici 23 abbiamo visto più volte Anna Pettinelli cimentarsi in delle coreografie molto impegnative insieme a Raimondo Todaro. Quest’ultimo è un ballerino professionista, mentre l’altra è una speaker radiofonica che si diletta con la danza solo in questi momenti di divertimento.

Nelle ultime settimane ha fatto sempre preoccupare i suoi colleghi a causa di alcune prese difficili da eseguire. Iconica ormai l’espressione che Lorella Cuccarini non riesce a nascondere ogni volta che li vede esibirsi insieme.

Nella puntata di Amici di questa sera Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno optato per vestire i panni di Elvis Presley e Aretha Franklin. Tutti però sono rimasti con il fiato sospeso perché l’insegnante di canto è caduta per ben due volte, ma per fortuna non è successo nulla di grave.

Come possiamo vedere dal video qui sopra, ovviamente, non sono mancate le reazioni degli altri maestri. Voi cosa ne pensate della performance, vi sono piaciuti? Hanno meritato la vittoria? Sicuramente il pubblico ne è rimasto entusiasta e non vede l’ora che arrivi la prossima settimana per poter assistere a una nuova performance.