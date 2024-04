Amici 23, lo scherzo finisce male! Marisol si arrabbia e se la prende con Petit

NEWS

Debora Parigi | 18 Aprile 2024

Amici 23

Dopo lo scherzo per il pesce d’aprile fatto dalle ragazze di Amici 23 ai ragazzi, adesso arriva la vendetta. I maschietti della scuola hanno deciso di far arrabbiare le colleghe femmine con uno scherzo che ha portato qualcuna ad arrabbiarsi davvero tanto. In particolare Marisol se l’è presa molto con Petit.

Lo scherzo dei ragazzi alle ragazze di Amici 23 che fa arrabbiare Marisol con Petit

In occasione del Pesce d’aprile le allieve di Amici 23 decisero di fare uno scherzo ai loro compagni maschietti con la complicità di alcuni professionisti. Questo ha portato nel daytime di oggi i ragazzi a vendicarsi e a organizzare quindi uno scherzo alle colleghe. Per farlo hanno chiesto la collaborazione della produzione che ha messo a loro disposizione un’attrice.

In pratica i ragazzi sono andati in sala con questa attrice e hanno messo su lo scherzo. In questo incontro che doveva essere per imparare a prendere parte ai videoclip, i ragazzi hanno fanto finta di apprezzare molto la professionista dicendo anche che sarebbe stato bello averla in casetta al posto delle ragazze che si erano ritrovati. E da qui hanno iniziato a parlare male delle ragazze che convivono con loro da sette mesi.

Ne hanno dette di tutti i colori, addirittura Holden a un certo punto ha fatto: “Diciamo che non ci è andata benissimo quest’anno”. Dustin e Mida hanno iniziato a lamentarsi del fatto che alcune di loro cantanto e parlano di continuo. Ma il più cattivello è stato Petit che prima ha fatto ingelosire Marisol flirtando con l’attrice e poi si è messo anche lui a dire di come non sopportasse nessuna delle ragazze in casetta.

Nei giorni scorsi i ragazzi hanno pianificato la "vendetta" per uno scherzo subito dalle ragazze e hanno chiesto l'aiuto della produzione… #Amici23 pic.twitter.com/08bkZCD2oK — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 18, 2024

Il video di quanto accaduto è stato poi mostrato in casetta a tutti gli allievi. Quindi le ragazze hanno visto e sentito tutto quello che i colleghi di Amici 23 hanno fatto e detto. I ragazzi, lì presenti, facevano finta di niente e di essere anche in imbarazzo. Alcune sono rimaste allibite, altre hanno chiesto più volte se fosse uno scherzo. Ma Marisol l’ha presa davvero male che se l’è rifatta appunto con il fidanzato Petit.

Alla fine la produzione ha mandato il filmato in cui i ragazzi dicevano che si trattava di uno scherzo.