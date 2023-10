Social

Andrea Sanna | 18 Ottobre 2023

Amici 23

Amici 23, il team di Lorella balla La notte vola

La nuova edizione di Amici 23 ha ormai preso il via da quasi un mese e Lorella Cuccarini, così come i suoi colleghi, hanno selezionato i volti del proprio team, da portare avanti il più possibile. La docente di canto ha una squadra formata da ben 4 elementi: Mew, Mida, Sarah e Spacehippiez.

Sebbene ci sia ancora tanto da lavorare Lorella Cuccarini è soddisfatta dei progressi fatti nel giro di poche settimane. Pensiamo per esempio a Sarah che ha già vinto una sfida per nulla semplice ad Amici 23, voluta da Anna Pettinelli.

In attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate gli allievi della docente sono diventati virali con un simpatico video caricato su TikTok.

Nel dettaglio vediamo Sarah (che ha caricato il filmato) coinvolgere in un travolgente ballo i suoi compagni di squadra. A fare da colonna sonora al video è La notte vola, brano storico della loro insegnante di Amici 23, Lorella Cuccarini. Piuttosto divertiti i quattro allievi, tra sorrisi e risate, hanno realizzato proprio il balletto della canzone. Pochi secondi che hanno permesso al video di totalizzare oltre 15.2K like in poche ore e una valanga di commenti, condivisioni e views!

Tra coloro che hanno visto il video c’è anche Lorella Cuccarini. L’insegnante non ha resistito e ha condiviso a sua volta la scenetta tra le sue storie Instagram. Una breve clip che però sembra già aver conquistato il suo cuore. La prof di canto di Amici 23 ha anche commentato il tutto con un: “Li amo” e le emoji delle risate.

La storia Instagram di Lorella Cuccarini sui suoi ragazzi di Amici 23

Pare proprio quindi che Mew, Mida, Sarah e Spacehippiez abbiamo colpito nel segno con questo balletto. Sarebbe divertente se la prof o Maria De Filippi, durante qualche momento di goliardia, chiedessero ai quattro di replicarlo in puntata ad Amici 23. Potrebbe essere un momento davvero divertente!

