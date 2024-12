Prima che Stefania Orlando torni nella Casa del Grande Fratello, l’amica Anna Pettinelli ha trascorso del tempo insieme a lei e ha lanciato un messaggio al conduttore Alfonso Signorini.

Stefania Orlando, le parole di Anna Pettinelli sul ritorno al GF

Questa sera Stefania Orlando varcherà la Porta Rossa della Casa del Grande Fratello! Un gradito ritorno per lei che è stata una straordinaria protagonista della quinta edizione vip del reality show, una tra le più amate dal pubblico. Carica e pronta a seguirla da casa c’è anche Anna Pettinelli, che sembra però già sentire la mancanza della sua amica.

Nell’attesa di rivedere l’arrivo di Stefania Orlando nella Casa più spiata d’Italia, la showgirl ha trascorso del tempo in compagnia proprio di Anna Pettinelli. La speaker radiofonica e docente della scuola di Amici 24 ha pubblicato un video sui suoi social, in cui ha scherzato sull’ingresso di Stefania al Grande Fratello. Un breve filmato molto simpatico, che ha fatto il giro del web.

“Allora io… Questo è un messaggio per Alfonso Signorini. No, non ridere”, ha detto Anna Pettinelli rivolgendosi a Stefania Orlando che ridacchiava in sottofondo. “Perché ti ha convinto lui, perché tu non ci saresti mai rientrata”, ha proseguito mentre la sua amica la spronava a continuare.

Anna Pettinelli poi ha domandato, sempre rivolgendosi ad Alfonso Signorini: “Io adesso voglio sapere quanto la tieni là dentro. Questo è il pranzo prima che lei entri…. La colpa è tua, Alfonso”. Simpaticamente Stefania Orlando l’ha presa un po’ in giro sostenendo che la sua amica non sappia fare a meno di lei.

Sempre nel video Anna Pettinelli ci ha tenuto a fare un sincero in bocca al lupo a Stefania Orlando, chiamandola “sorellina”, visto lo stretto legame che le unisce. Il tutto condito da un divertente hashtag #Pettinando, che unisce i loro cognomi.

Insieme a Stefania Orlando ci sarà però anche Eva Grimaldi, che abbiamo visto nell’edizione successiva a quella della showgirl. Poi tra i nuovi ingressi anche il rugbista Maxime Mbanda. Insomma si aggiungono alla lista degli altri nomi, ma ci sarà anche un’eliminazione.