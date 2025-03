Nel daytime di oggi pomeriggio di Amici 24, Alessia si è ingelosita di Luk3 e la causa di tutto è ancora una volta l’ex di lui, Raffaella. In casetta è scoppiata la lite tra i due fidanzati.

Amici 24, la lite tra Alessia e Luk3

Dopo Uomini e Donne oggi pomeriggio abbiamo assistito a una nuova puntata di Amici 24. Durante il daytime non hanno solamente commentato le singole esibizioni della puntata, ma c’è stato anche qualche momento di tensione tra Alessia e Luk3. Tutto è cominciato da un innocuo gioco proposto da Antonia.

La cantante ha invitato i suoi compagni a trascorrere del tempo insieme, ma mentre i più si sono detti propensi, Alessia si è subito defilata dai concorrenti di Amici 24. Così la ballerina ha raggiunto la stanza da letto ed è rimasta lì sola per un po’, infastidita dal suo fidanzato Luk3 che invece di raggiungerla e passare del tempo con lei, ha preferito passare del tempo con gli amici.

In seguito il cantante di Lorella Cuccarini è andato in camera da Alessia e ha provato a coccolarla. Il tutto con scarsi risultati, dato che lei è sembrata non poco seccata dal suo atteggiamento. “Mi hai rotto proprio rotto il c***o. Io sto giocando con i miei amici e non devo pensare a te che ti fai le paranoie”, ha detto Luk3 di Amici 24 molto seccato.

Alessia a quel punto ha iniziato a piangere. Si è sfogata con le sue compagne Senza Cri e Antonia, mentre lui si è allontanato dalla stanza infastidito. Poco dopo però tra i due allievi di Amici 24 è arrivato un nuovo confronto. Faccia a faccia dove lei ha ammesso di nutrire fastidio e gelosia nel vederli insieme, pur consapevole che non ci sia alcunché. Luk3 a quel punto ha provato a rassicurarla e tra loro è tornata la pace, con la promessa di tentare di capirsi.

Quanto durerà il sereno tra Alessia e Luk3 ad Amici 24?