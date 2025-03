Oggi a La Volta Buona Angela Melillo, protagonista de Ne vedremo delle belle, ha lanciato una bordata a una delle showgirl: “Una prima donna mi ha messo in ultima fila perché brava e bionda”.

La stoccata di Angela Melillo

Pomeriggio scoppiettante a La Volta Buona questo pomeriggio. Caterina Balivo ha invitato tra i suoi ospiti Angela Melillo. Approfittando della sua presenza la conduttrice ha provato a recepire qualche informazione sul backstage di Ne vedremo delle belle, di cui la showgirl è grande protagonista insieme ad altre 9 colleghe.

Durante la chiacchierata con Angela Melillo che senza peli sulla lingua ha detto la sua, ha fatto il suo intervento Giovanni Ciacci. Il costumista già ci ha regalato una clamorosa indiscrezione su Ne vedremo delle belle, ma non si è soffermato solo su questo. L’opinionista infatti quando si parla di rivalità o competizione nel programma, ha dichiarato che ci sarebbe qualcosa di più dietro:

“C’è dell’altro e non solo competizione. La faida inizia da Il Bagaglino. Tutte nascono lì. Precisiamo che nasce con Maria Grazia Buccella, poi Carmen e il gruppo delle maggiorate. In seguito ha preso il suo posto la Prati, sostituita dalla Marini, poi la Mario, successivamente la Brandi e infine la Melillo. Lei ha fatto la gavetta di tutte”, ha detto a proposito della concorrente di Ne vedremo delle belle.

Rivolgendosi poi ad Angela Melillo, Giovanni Ciacci l’ha alle strette: “C’è stata una prima donna che ti ha messo in ultima fila perché bionda? Fanno le amiche ma in realtà non è così”

Tagliente la risposta da parte della protagonista di Ne vedremo delle belle, che ha ribattuto: “Bionda e brava, è vero e mi è dispiaciuto molto quando è successo. Io sono andata avanti e ho fatto la gavetta e si scoprirà strada facendo. Siamo tutte amiche ma lei mie amiche sono fuori, la verità. Nel mondo dello spettacolo ho amiche importanti, però…”, ha chiuso.

Di chi starà parlando Angela Melillo?