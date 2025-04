A Verissimo Luk3 ha vuotato il sacco è svelato quali sono le sue reali intenzioni con Alessia dopo Amici 24: “È la prima volta che mi innamoro così e l’aspetto fuori, manca poco. Spero vinca il programma”.

Le intenzioni di Luk3 con Alessia

Come ogni settimana anche questo sabato, in attesa della quarta puntata del Serale di Amici 24, è tornato Verissimo. Nella trasmissione di Silvia Toffanin è intervenuto tra i tanti ospiti anche Luk3, ultimo tra gli eliminati del talent show condotto da Maria De Filippi.

Oltre a far conoscere la sua musica, nella scuola Luk3 ha intrapreso una conoscenza con la ballerina Alessia. Nonostante alcuni alti e bassi, però, la loro storia è proseguita fino a che lui non ha dovuto lasciare il programma. E per quanto lui abbia rassicurato la sua fidanzata, alcuni atteggiamenti del giovane cantante hanno un po’ insospettito i fan.

Oggi però a Verissimo Luk3 ha fatto chiarezza una volta per tutte. Alla domanda di Silvia Toffanin: “E l’amore?”, il cantante di Amici 24 ha spiegato che fa fatica a parlarne e per questo utilizza la musica. In ogni caso è felice di aver trovato Alessia. L’ha definita una ragazza “pura e vera” e ha fatto sapere che “non vuole perderla”:

“È la prima volta che sono così innamorato. Sento la sua mancanza e so che vale lo stesso anche per lei. Spero di vederla vincere. Sono sicuro che fuori potremmo continuare a conoscerci. Io andrò alle sue gare e lei verrà ai miei concerti. Ci aspetta tutta un’estate insieme”.

La risposta alle critiche

Nel suo percorso ad Amici 24 Luk3 ha anche dovuto far fronte alle critiche di Anna Pettinelli. Ma come le ha vissute? L’ex allievo del talent show a quesito diretto ha sorpreso e confidato che, nonostante tutto, le parole della professoressa sono state importanti per il suo percorso:

“La ringrazio, infondo dico che tra noi c’è amore”, ha detto scherzoso. Poi ha aggiunto: “Non mi sono fatto abbattere dalle sue parole e mi sono servite a crescere”.

Parole al miele poi per Lorella Cuccarini che, proprio dopo la sua eliminazione, gli ha dedicato un post sui social: “Lei per me è stata come una madre all’interno del percorso. Mi ha fatto ritornare sulla retta via durante la mia esperienza ad Amici”.

Infine non è mancato un pensiero anche sulla sua famiglia, che una volta tornato a casa gli ha riservato una bella festa. Luk3 ha ammesso che con loro non parla tantissimo e proprio grazie ad Amici i suoi genitori hanno avuto modo di scoprire molti suoi lati caratteriali, spesso nascosti.