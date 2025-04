Secondo un’indiscrezione emersa poco fa, nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi ci sarebbe anche Nunzio Stancampiano, ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

Nunzio Stancampiano a L’Isola dei Famosi

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi sta per arrivare e tra poche settimane debutterà su Canale 5. Mediaset, in attesa della prima puntata, ha già annunciato che quest’anno alla conduzione del reality show ci sarà Veronica Gentili, che prenderà ufficialmente il posto di Vladimir Luxuria. Ad affiancare la presentatrice in questa avventura saranno Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli, che copriranno rispettivamente i ruoli di opinionista e di inviato speciale dall’Honduras.

Gli autori nel mentre non hanno ancora annunciato il cast di naufraghi, nonostante in rete non manchino numerose indiscrezioni. Stando a quanto è emerso, tra i concorrenti potrebbero esserci nomi del calibro di Antonella Mosetti, Teresanna Pugliese, Burak Özçivit, Patrizia Rossetti e tanti altri. In attesa dell’ufficialità poco fa è arrivata una nuova voce di corridoio che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto riferisce Davide Maggio, pare che a far parte del cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi ci sia anche Nunzio Stancampiano, ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino di latino, che ha preso parte al talent show nel 2022, è noto per i suoi ripetuti scontri con Alessandra Celentano, che ancora oggi sono ricordati dal grande pubblico. Dopo la fine dell’esperienza all’interno del programma, Nunzio ha fatto parte anche del corpo di ballo di Battiti Live.

Adesso dunque Stancampiano starebbe per tornare in tv e a breve potrebbe sbarcare in Honduras. Precisiamo però che al momento da parte dei canali ufficiali del reality show non è giunta ancora ufficialità e di conseguenza vi invitiamo a prendere i gossip con le pinze in attesa di news certe.