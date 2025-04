Dopo l’ultima puntata di Amici 24, TrigNo e Chiara si sono scagliati entrambi contro Malgioglio, a causa dei suoi giudizi nel corso dell’appuntamento di sabato scorso.

TrigNo e Chiara contro Malgioglio

L’ultima puntata di Amici 24, che ha visto l’eliminazione di Francesca e Senza Cri, è stata ricca di polemiche da parte di Cristiano Malgioglio. Il giudice infatti ha criticato il duetto realizzato da Nicolò e TrigNo e ha anche annullato un guanto di sfida tra Chiara e Francesca.

Oggi durante il daytime in apertura, TrigNo nella rubrica “Il rododendro” ha affermato: “Neanche con la Carrà riusciamo a farlo divertire Malgioglio”. L’argomento è stato ripreso poco dopo quando si è analizzata la puntata e, di conseguenza quanto successo. Mentre Nicolò si è limitato a dire di non essersi minimamente piaciuto e di non avere reso, è stato invece meno silenzioso il suo collega. E non è la prima volta che accade.

Appena gli è stata data la parola, TrigNo ha affermato, esprimendosi contrariato dalle parole di Cristiano Malgioglio:

“Per me è assurdo che uno dica che gli abbiamo messo tristezza. Con la Carrà nemmeno se la faccio piangendo mette tristezza. Non gli è piaciuto? E allora avrebbe potuto dire così. Con tutto lo studio in piedi che batte le mani, urla, grida, non puoi dire che ti ha messo tristezza. Secondo me tutto tranne che triste”.

Ma non è tutto! Perché esattamente come il suo fidanzato TrigNo anche Chiara è parsa visibilmente infastidita dalla scelta di Cristiano Malgioglio. Come abbiamo già detto, infatti, il giudice ha annullato il guanto di sfida tra la ballerina e la collega Francesca. Ciò in puntata ha generato infatti una discussione accesa tra Malgioglio e la maestra Celentano.

A quanto pare anche Chiara si è detta d’accordo con la sua insegnante e, secondo lei, il guanto non avrebbe dovuto annullarlo e ha dato le motivazioni che potete ascoltare nel video sottostante: “Ero nera. Lo charme nella danza esiste. Può essere un criterio di giudizio. Non ho capito la decisione di Malgioglio. Secondo me si può giudicare”, ha detto.

Insomma sia TrigNo che Chiara si sono lamentati per i giudici e scelte di Malgioglio nel corso dell’ultima puntata. Vedremo se nella prossima entrambi riusciranno a convincerlo.