Qui di seguito la classifica dei segni e le previsioni della settimana dell’oroscopo di Joss dal 24 febbraio al 2 marzo.

1 – Oroscopo di Joss: i Pesci

Questa settimana porta creatività e passione. Mercurio in pesci amplifica il tuo lato romantico, quindi non esitare a fare un passo importante in una relazione. Sul lavoro, le tue intuizioni saranno particolarmente accurate, quindi segui il tuo istinto. La Luna piena favorisce la chiusura di un ciclo e l’inizio di qualcosa di nuovo.

2 – La settimana del Cancro

Inizia a concentrarti maggiormente su te stesso e sui tuoi bisogni. La settimana offre uno spunto di riflessione che ti aiuterà a prendere decisioni importanti per il tuo futuro. Le stelle ti spingono a lasciarti andare e a esplorare emozioni più profonde con chi ti sta accanto.

3 – I segni di Joss: lo Scorpione

Settimana perfetta per riflettere su ciò che davvero desideri, sia nella vita professionale che sentimentale. Le stelle ti invitano a fare un passo indietro e a valutare le tue priorità. I legami affettivi potrebbero evolversi in modo positivo, quindi lascia che le emozioni prendano il sopravvento.

4 – Oroscopo di Joss: il Capricorno

La settimana richiede un equilibrio tra il lavoro e il tempo per te stesso. È il momento ideale per dedicarti a ciò che ti rende felice, senza sentirti troppo sotto pressione. In amore, la comunicazione è fondamentale: esprimi ciò che provi con sincerità, senza temere di essere vulnerabile.

5 – Toro

La tua pazienza e dedizione saranno premiate, specialmente sul piano professionale. Potresti dover prendere delle decisioni importanti sul lavoro, ma non temere, la tua stabilità ti guiderà. In amore, Venere in ariete ti rende più sensibile: approfitta di questo per rafforzare i legami affettivi.

6 – Classifica e segni: l’Ariete

Questa settimana porta con sé nuove opportunità di crescita professionale. Se hai lavorato sodo, potresti vedere finalmente i frutti dei tuoi sforzi. La Luna Piena porterà a conclusioni importanti e ti darà la chiarezza che cercavi. In amore, metti da parte le paure e apriti di più al partner.

7 – Tutte le previsioni del Leone

La tua energia è alta e sei pronto a brillare. Se hai delle idee che hai tenuto nel cassetto, questa è la settimana giusta per farle vedere al mondo. Le relazioni potrebbero subire un’evoluzione importante, sia in campo personale che professionale. Non aver paura di fare il primo passo.

8 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

Se hai avuto delle difficoltà negli ultimi tempi, ora è il momento di risolverle. Le stelle ti invitano a essere più concreto e meno idealista. Un’opportunità di carriera potrebbe bussare alla tua porta. In amore, Venere ti rende particolarmente affettuoso: approfitta di questo per rafforzare la tua relazione.

9 – I Gemelli

La settimana è favorevole per l’inizio di nuovi progetti, soprattutto se sei alla ricerca di nuove opportunità. Sfrutta il potere della comunicazione, poiché le tue parole hanno un impatto maggiore del solito. In amore, potresti incontrare qualcuno che ti colpisce profondamente, quindi non tirarti indietro.

10 – Dal 24 febbraio al 2 marzo cosa dicono le stelle: Bilancia

Le tue intuizioni sono particolarmente acute in questo periodo, quindi approfittane per fare scelte che potrebbero sembrare rischiose, ma che ti porteranno a una crescita duratura. In amore, potresti dover affrontare una discussione importante, ma se affrontata con calma, porterà solo a una maggiore comprensione.

11 – Le previsioni: la Vergine

Il lavoro e gli impegni quotidiani ti stanno assorbendo, ma non dimenticare di prenderti dei momenti per rilassarti. La Luna piena in arrivo ti aiuterà a fare chiarezza in situazioni ambigue. In amore, cerca di non essere troppo critica, soprattutto con chi ti ama.

12 – Oroscopo di Joss: il Sagittario

La settimana porta buone notizie in campo professionale, ma dovrai essere pronto a raccogliere nuove sfide. Con la Luna piena che si avvicina, ti troverai a riflettere su ciò che è stato e ciò che potrebbe essere. In amore, i segni sono positivi, ma un po’ di pazienza sarà la chiave.