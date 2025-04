In queste ore gli allievi di Amici 24 hanno votato tramite un sondaggio il possibile vincitore di questa edizione. Nessuno tuttavia ha fatto il nome di Daniele, mentre Alessia ha scelto sé stessa. Cosa è accaduto durante l’ultimo daytime.

Si avvicina la finale di Amici 24

Siamo entrati nel vivo del Serale di Amici 24 e ormai settimana dopo settimana ci avviciniamo sempre più alla finale di questa edizione. Il cerchio nel mentre inizia a stringersi e il pubblico si chiede già chi sarà quest’anno a vincere il talent show di Maria De Filippi. In casetta intanto gli allievi nelle ultime ore hanno preso parte a un sondaggio anonimo. I cantanti e i ballerini infatti hanno avuto il compito di votare i potenziali vincitori delle due categorie e il potenziale vincitore del programma. Ieri dunque, nel corso del daytime andato in onda su Canale 5, sono stati mostrati i primi risultati.

Il primo a scoprire l’esito del sondaggio è stato Daniele. Per il ballerino però c’è stata un’amara sorpresa. Nessuno infatti ha fatto il nome dell’allievo di Alessandra Celentano, che a quel punto è apparso visibilmente deluso. Daniele, che senza dubbio è uno dei protagonisti più amati di questa edizione, ha così provato a capire cosa fosse accaduto e perché nessuno dei suoi compagni lo reputi un potenziale vincitore. Ma non è finita qui. Poco dopo infatti è stato il turno di Alessia.

La ballerina di Amici 24, poco prima di aprire il suo barattolo, ha rivelato a Maria De Filippi di aver votato per sé stessa, ritenendosi in grado di poter vincere il talent show. Alessia ha poi scoperto di aver ricevuto ben 9 voti (inclusi i suoi due), di cui 3 per quanto riguarda la potenziale vittoria nel circuito ballo e 4 per la potenziale vittoria del programma.

Per parte della casetta dunque potrebbe essere proprio la ballerina a trionfare. Ma le cose andranno proprio così? Non resta che attendere per scoprirlo.