Stefano De Martino non si ferma più! Ieri sera infatti il conduttore con la nuova puntata di Stasera tutto è possibile ha vinto la gara di ascolti, battendo anche la semifinale di Coppa Italia.

Stefano De Martino inarrestabile

Sono ormai mesi che il nome di Stefano De Martino è sulla bocca di tutti. Da quando il conduttore ha preso in mano le redini della nuova edizione di Affari Tuoi ha infatti ottenuto un successo dietro l’altro, al punto che oggi è uno dei volti più amati e seguiti del mondo dello spettacolo italiano. Proprio il celebre game show di Rai 1 nel mentre sta raggiungendo sera dopo sera ascolti da capogiro, come non se ne vedevano da 10 anni. Ma non è finita qui.

In queste settimane, come è noto, De Martino è tornato in onda su Rai 2 anche con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile, che quest’anno sta conquistando numeri record. Solo ieri sera è andata in onda un’altra puntata del fortunato varierà e stavolta è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato che questa mattina sta facendo discutere il web.

Con Stasera tutto è possibile infatti Stefano De Martino ha vinto la gara di ascolti, riuscendo a battere addirittura la semifinale di Coppa Italia. Ma entriamo nel dettaglio e vediamo tutti i numeri. La trasmissione di Rai 2 ha tenuto incollati davanti allo schermo ben 2.712.000 spettatori, con uno share pari al 18.2%. La semifinale di Coppa Italia, che ha visto lo scontro Empoli-Bologna, ha invece totalizzato 2.178.000 spettatori, pari al 10.8% di share. STEP ha trionfato anche su Rai 1, dove è andata in onda la serie Morgane – Detective Geniale 4, che ha interessato 2.221.000 spettatori, pari al 13.1% di share.

Un vero trionfo dunque per De Martino che è ormai sempre più inarrestabile. Stefano nel mentre in queste settimane sta anche lavorando al suo nuovo programma, che debutterà prossimamente in Rai.