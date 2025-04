Ilary Blasi e Simona Ventura sarebbero in lizza per la conduzione della prossima edizione del Grande Fratello

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile addio di Alfonso Signorini al Grande Fratello. A spuntare sono così i nomi di due grandissime conduttrici che, stando alle voci di corridoio, potrebbero prendere il posto del presentatore: Ilary Blasi e Simona Ventura.

Le ultime news sul Grande Fratello

Non sono trascorse neppure 48 ore dalla finale del Grande Fratello eppure l’attenzione del pubblico e del web è già focalizzata sulla prossima edizione. Proprio nel corso dell’ultima diretta infratti Alfonso Signorini ha annunciato che il reality show farà ufficialmente ritorno su Canale 5 a settembre. Qualcosa però ha fatto preoccupare i fan e per i più il presentatore potrebbe lasciare la trasmissione. Al momento dei saluti infatti è sembrato che il conduttore stesse dicendo addio in maniera definitiva al programma. Ma non solo.

Ieri mattina infatti, nel corso della nuova puntata di Boom, Signorini, su domanda diretta di Grazia Sambruna, ha risposto in maniera evasiva in merito a un suo eventuale ritorno a settembre. Alfonso ha infatti dichiarato: “Se l’anno prossimo torno? Io adesso penso a riposare. Non voglio parlare di lavoro, da oggi sono in vacanza”.

Adesso, come se non bastasse, a seguito dei pettegolezzi sono spuntati i due grandi nomi che sarebbero in lizza per la conduzione della prossima edizione del Grande Fratello. Stando a quanto fa sapere LaPresse, sembrerebbe che Mediaset stia prendendo in considerazione l’idea di affidare il reality show o a Ilary Blasi, che in passato ha presentato le prime tre edizioni del format Vip, o a Simona Ventura, che a maggio dovrebbe tornare su Canale 5 in qualità di opinionista de L’Isola dei Famosi.

Insomma si tratterebbe di una vera rivoluzione, qualora le voci dovessero essere confermate. Attualmente però da parte dei vertici non è ancora giunta alcuna conferma e di conseguenza vi invitiamo a prendere i gossip con le pinze.