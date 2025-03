Bel premio per Jacopo Sol, che vince 10 mila euro da investire per la sua carriera

Che sorpresa per Jacopo Sol durante la puntata di Amici 24! Il cantante ha vinto un premio dalla somma di 10 mila euro!

Amici 24, il premio a Jacopo Sol

Ad Amici 24 stasera, come capita spesso nel talent show, è successo davvero di tutto tra esibizioni di canto, ballo, discussioni accesissime come accade spesso. E oggi abbiamo assistito anche a un’inattesa sorpresa per uno degli allievi di questa edizione. Nel corso della puntata infatti Jacopo Sol è rimasto spiazzato da un episodio che l’ha riguardato in prima persona.

LEGGI ANCHE: La sensuale esibizione di TrigNo con Francesca Tocca scatena la gelosia della fidanzata Chiara

Il giovane cantautore pugliese, che fa parte del team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha potuto festeggiare un importante traguardo per lui. Ha ovviamente reso molto orgoglioso anche il suo insegnante che dal primo giorno in cui è arrivato nella scuola ha creduto fortemente in lui.

Come annunciato infatti il ragazzo ha vinto un premio della cifra di ben 10 mila euro. Un bel gruzzolo che potrà investire per la sua carriera di artista grazie a Neep di Enel. E per un ragazzo così giovane come Jacopo Sol si tratta di uno strepitoso traguardo, anche in vista di quello che potrebbe succedere nelle prossime puntate.

Questo perché tutti gli allievi sono a rischio e non è detto riescano ad arrivare fino alla fine. Quindi è certamente un punto di svolta importante per il percorso artistico di Jacopo Sol.

LEGGI ANCHE: Luk3 sorprende Anna Pettinelli e le regala un fiore, la sua reazione

Jacopo Sol dopo questo premio non ha nascosto la sua gioia e si è detto particolarmente soddisfatto e ringraziato per questa meravigliosa opportunità. Crede nel suo progetto e spera di poter mettere in pratica tutti i suoi desideri. In bocca al lupo, Jacopo!