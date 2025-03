Ad Amici 24 questa sera TrigNo si è esibito sulle note di La Flaca accompagnato dal sensuale ballo di Francesca Tocca. Momento che ha scatenato la gelosia della sua fidanzata Chiara.

La gelosia di Chiara per TrigNo

In settimana sono stati protagonisti di un’accesa lite, ma tra loro è già tornato il sereno, a quanto pare. Parliamo della coppia formata da TrigNo e Chiara. Il cantante e la ballerina ormai fidanzati da diverso tempo dopo l’inizio di Amici 24, si sono trovati spesso a battibeccare per svariati motivi, spesso anche futili, ma con la consapevolezza di essere bravi a risolvere.

E così è stato anche stavolta. In puntata si sono trovati a vivere però un momento particolare, dato che l’allieva della Celentano si è mostrata gelosa del suo fidanzato TrigNo.

Questa sera durante la puntata TrigNo e Chiara come sempre si sono fatti forza a vicenda, sebbene facciano parte di due squadre opposte. Quando però per il cantante è arrivato il momento di esibirsi con il brano degli Jarabe de Palo, La Flaca. Per interpretare al meglio la celebre canzone del 1996, il cantante di Amici 24 ha avuto al suo fianco una ballerina professionista come Francesca Tocca.

Tornata dalla scorsa settimana nel team del talent show, il sensuale ballo della danzatrice non ha lasciato indifferente il pubblico e tantomeno Chiara. La fidanzata di TrigNo infatti non ha nascosto quel pizzico di sana gelosia e ha lanciato una sorta di avvertimento alla sua dolce metà, facendogli il segno del “ti tengo d’occhio”.

Il gesto ovviamente ha attirato l’attenzione del pubblico e non è passato in sordina, anzi, scatenando così l’ironia dei social e dei fan di TrigNo e Chiara! E voi vi eravate accorti di questa scenetta?