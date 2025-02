Nuova registrazione di Amici 24 anche nella settimana sanremese. Oggi, 14 febbraio, c’è stata la registrazione della puntata pomeridiana che andrà in onda domenica 16 febbraio. E a tal proposito, grazie alle anticipazioni, abbiamo i nomi di altri tre allievi che hanno conquistato la maglia del Serale.

Tre allievi vanno al Serale di Amici 24: le anticipazioni

Da poco è finita la registrazione della puntata di Amici 24 in onda domenica 16 febbraio e di cui abbiamo le anticipazioni. A tal proposito, ringraziamo il sito Superguida TV per aver riportato tutto quello che è successo oggi, venerdì 14 febbraio.

Come sappiamo, le gare di canto e ballo portano gli allievi ad avere la possibilità di aggiudicarsi la maglia del Serale. I primi in classifica di canto e ballo si esibiscono davanti ai professori e se ricevono tre sì sull’esibizione allora vanno al Serale. Inoltre ogni prof può portare il proprio allievo davanti al giudizio dei colleghi e dargli la possibilità di aggiudicarsi la maglia dorata.

Le anticipazioni della registrazione di oggi di Amici 24 riportano che ci sono state altre maglie oro assegnate (dopo le due di Alessia e Antonia della scorsa settimana). Questa volta sono stati ben quattro gli allievi che hanno avuto l’opportunità di esibirsi davanti ai professori per andare al Serale. E sono: Francesco e Chiara per il ballo, Nicolò e Chiamamifaro per il canto.

Cosa è successo quindi? Dopo anche una gara avvenuta in settimana sui cavalli di battaglia (vista nel daytime) che ha fatto prendere al primo in classifica un +1 nella gara in puntata, il primo classificato per il ballo è stato Francesco. L’allievo di Emanuel Lo si è quindi esibito davanti ai professori e ha preso tre sì. Il ballerino sarà al Serale, dopo poche settimane dal suo ingresso nella scuola.

Rimanendo sempre nel ballo, Alessandra Celentano ha voluto dare un nuova opportunità a Chiara, facendola esibire nuovamente di fronte ai professori. La ragazza ha ballato due volte con i tacchi e ha preso finalmente i tre sì.

Passiamo al canto e vediamo questa volta arrivare prima Chiamamifaro. La cantante si è quindi esibita davanti ai professori con due pezzi. Ma entrambe le volte ha avuto il no di Anna Pettinelli. Quindi al momento per lei il Serale è rimandato.

Concludiamo con Nicolò, di cui è stata la Pettinelli a volere le sue esibizioni per poterlo avere al Serale. Nicolò si è quindi esibito in tre brani (Hello di Beyonce, Sei nell’anima e 2000 minuti). Alla fine ha preso tre sì e ha avuto la tanto sofferta maglia oro.

Per ricapitolare, come riportano le anticipazioni, Francesco, Chiara e Nicolò sono i nuovi tre allievi al Serale di Amici 24.