Amici 24, Anna Pettinelli si trasforma in Lady Gaga

Anche nella prima puntata del serale di Amici 24 non manca l’appuntamento con il guanto di sfida prof. Per allentare la tensione tra un ballottaggio e l’altro infatti gli insegnanti del talent show di Canale 5 si sfidano, da ormai diversi anni, a suon di coreografie e trasformazioni.

Nelle scorse edizioni questo momento ci ha regalato tante risate e qualche fuori programma. Per la ventiquattresima edizione del talent il format ritorna con una piccola variabile. Il guanto non vedrà infatti protagonisti entrambi i prof della squadra ma solo uno di loro.

Il tema scelto per la prima puntata è quello delle “icone femminili”. Per la squadra Petti Letti, inedito team formato da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, è scesa in campo la prima. La speaker ha scelto di trasformarsi in Lady Gaga. Con tanto di parrucca e occhiale nero d’ordinanza Anna si è cimentata in una coreografia sulle note di Bad romance.

Le sue colleghe non sono di certo rimaste a guardare. Lorella Cuccarini, che ha poi trionfato portandosi a casa il primo guanto prof, ha scelto di rendere omaggio a Jennifer Lopez. Alessandra Celentano ha invece optato per la diva immortale per antonomasia: Marylin Monroe.

Tutta la prima puntata del serale di Amici è presente sul sito di Mediaset Infinity e su Witty TV. Su entrambi i canali potrete anche godervi piccole clip ed estratti del primo appuntamento con il serale di Amici 24.