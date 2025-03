Nel primo guanto di sfida prof di Amici 24 Alessandra Celentano si trasforma in Marylin Monroe per i Zerbi-Cele

Amici 24, Celentano come Marylin Monroe

Tornano anche nel serale di Amici 24 i guanti di sfida tra prof ma con una piccola novità rispetto al passato. Le tre squadre (Zerbi-Cele, CuccaLo e Petti Letti) gareggeranno in sfide singole e a tema. Per la prima puntata la sfida è sulle “Icone femminili”.

A scendere in campo per la squadra Zerbi-Cele è stata Alessandra Celentano. La prof di danza classica ha indossato la canonica parrucca bionda di Marylin Monroe e ha regalato al pubblico una coreografia sulle note di Diamonds Are a Girl’s Best Friend.

Nella prima sfida Celentano ha dovuto fronteggiare la collega Lorella Cuccarini, che ha vinto la prima gara prof trasformandosi nei panni di Jennifer Lopez. Per l’inedita squadra dei Petti Letti è invece scesa in campo Anna Pettinelli. Per l’occasione la speaker radiofonica ha scelto di trasformarsi in Lady Gaga.

Per rivedere tutta la puntata o le parti più importanti di Amici potete collegarvi al sito di Mediaset Infinity o a quello di Witty TV.