In queste ore Elodie ha rilasciato una nuova intervista e nel corso della chiacchierata ha rivelato di essere arrivata a Sanremo 2025 con un sex toy nella borsetta.

Elodie rivela cosa ha nella sua borsetta

Una delle protagoniste assolute del Festival di Sanremo 2025 è senza dubbio Elodie. La cantante, amatissima dal grande pubblico, prima di debuttare per la prima volta nella sua carriera negli stadi ha deciso di tornare sul palco dell’Ariston e nel corso della kermesse ha presentato il brano Dimenticarsi alle 7. Il pezzo ha già conquistato tutto il pubblico e proprio oggi è entrato nella Top10 delle canzoni più ascoltate tra quelle in gara al Festival.

Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato il web a bocca aperta. Tutto è iniziato quando l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista a Vogue Italia. La Di Patrizi ha così preso parte al format “In The Sanremo Bag”, in cui viene chiesto ad alcuni Big di svelare cosa hanno portato con sé per affrontare questa importante settimana.

A quel punto Elodie ha rivelato di avere un sex toy nella borsetta e ha così dichiarato: “In queste giornate ovviamente nervose…no, questo non è un telefono”.

Il video del momento ovviamente non è passato inosservato e ha fatto in breve il giro del web.