Nel daytime di Amici 24 andato in onda oggi, Antonia ha scelto di assegnare la finale a tutti i ballerini, escludendo i cantanti, tranne se stessa, scatenando la reazione di Trigno.

Antonia esclude tutti i cantanti dalla finale di Amici 24, tranne se stessa

Nella scuola di Amici 24, le tensioni si fanno sentire sempre di più con l’avvicinarsi della finale. Protagonista delle ultime discussioni è stata Antonia, dopo lo svolgimento di un’attività richiesta dal programma.

Tutti gli allievi, come mostrato nel daytime di oggi pomeriggio, hanno dovuto assegnare ai compagni, compresi se stessi, quattro medaglie. Queste ultime stavano a simboleggiare quattro posti per la finale.

Alla tale richiesta, Antonia ha sorpreso tutti premiando innanzitutto tutti e tre ballerini: Daniele, Alessia e Francesco, dichiarando che, a detta sua, la categoria danza sarebbe più talentuosa di quella di canto.

“Nella mia ottica, oggettivamente, i ballerini sono più bravi dei cantanti. Per me siete tutti e tre dei fuoriclasse.“

Solo la quarta medaglia ha scelto di assegnarla ad un cantante, in particolare a se stessa, delineando così una finale decisamente poco combattuta per lei, che ne sarebbe uscita vincitrice di categoria.

Le sue parole e le sue scelte hanno suscitato l’immediata reazione di Trigno, che le ha rivolto una provocazione: “Quindi tu vinci la categoria canto?”. Antonia, però, ha respinto l’accusa, chiarendo la propria posizione.

“Con questo non sto dicendo che vinco la categoria canto, ovviamente, perché non decido io chi va in finale, ma, come ho detto l’altra volta, questo non è un credo di meritarmela, perché ho sempre avuto difficoltà a capire se mi merito o no qualcosa, però si tratta di gusti personali. Io penso che loro tre [ballerini] siano più bravi di noi tre [cantanti], quindi a prescindere io dovevo inserirli. Però io vorrei anche me stessa in finale.“

Il confronto tra i due era, però, già iniziato poco prima, quando Trigno aveva spiegato perché non aveva assegnato una delle medaglia ad Antonia, preferendole Nicolò. Secondo il giovane, Nicolò avrebbe dimostrato una crescita più evidente, lavorando con maggiore dedizione sui suoi punti deboli.

Antonia non ha accettato il parere del compagno ed è subito intervenuta con fermezza: “Posso dire che non è vero? Non sono d’accordo, perché Pietro non può dire questo se non sa. Tu non puoi sapere lo sforzo che ci metto. Questa cosa non è giudicabile“.

I finalisti ufficiali saranno presto detti: in queste ore si sta, infatti, registrando la semifinale e presto sapremo chi si batterà per vincere Amici 24.