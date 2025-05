Quanti ascolti ha totalizzato la prima puntata de L’Isola dei Famosi? Sono ufficialmente stati resi noti i dati tra share e telespettatori. Ecco tutti i dettagli nello specifico.

Ascolti della prima puntata de L’Isola dei Famosi

La prima puntata de L’Isola dei Famosi ha fatto il suo debutto ieri sera su Canale 5 con la conduzione di Veronica Gentili. Tra un ingresso saltato e uno rimandato, prime discussioni tra naufraghe e nomination, questa nuova edizione ha aperto ufficialmente i battenti.

Ma quanti ascolti ha fatto la prima puntata de L’Isola dei Famosi mentre su Rai 1 andava in onda la cerimonia di consegna dei David di Donatello. A darci tutti i dettagli è come sempre Davide Maggio sul proprio sito. Se l’evento ha interessato 1.451.000 spettatori pari al 13% di share, su Canale 5 l’esordio di Veronica Gentili nel reality televisivo ha conquistato 2.039.000 spettatori con uno share del 18.9%.

Ma abbiamo deciso di approfondire meglio e fare un confronto con il passato. Andando infatti a ritroso con le precedenti edizioni de L’Isola dei Famosi, in termini di share il programma ha fatto peggio in altre edizioni. Pensiamo nello specifico alla stagione 2011 e 2012 dove ha totalizzato rispettivamente il 12,36% e il 13,43%. Quindi sotto questo punto di vista può essere un bene, ma c’è un ma.

Se si parla invece in termini di telespettatori, rispetto alle precedenti, questa volta L’Isola ha fatto peggio. Si tratta infatti del risultato più basso in tutte queste 19 stagioni del reality televisivo.

Vedremo se durante le prossime puntate L’Isola dei Famosi riuscirà a guadagnare qualche punto in più e ottenere maggiori spettatori davanti allo schermo. Sicuramente possono esserci dei margini di miglioramento, ma attenderemo la prossima puntata, in programma lunedì sera su Canale 5. In ogni caso non esiteremo a informarvi!