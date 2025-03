Oggi durante il daytime di Amici 24, Antonia è sbottata nel momento in cui la produzione le ha spostato il soundcheck per ultima. Innervosita ha avuto di che lamentarsi.

Amici 24, Antonia sbotta e TrigNo la attacca

Ci si sta preparando in vista del Serale di Amici 24, che verrà registrato domani e andrà in onda in prima serata su Canale 5 nella giornata di sabato. Gli allievi sono molto emozionati e non vedono l’ora di mettersi in gioco, ma non mancano i momenti di tensione.

Uno di questi riguarda Antonia, allieva di Rudy Zerbi. Alla cantante è stato comunicato infatti che avrebbe dovuto aspettare per realizzare il soundcheck. La cantante si è piuttosto infastidita e ha lamentato che lei è sempre l’ultima a realizzare le prove. Un’ora dopo questa comunicazione, la produzione di Amici 24 ha chiamato nuovamente in casetta e ha chiesto ad Antonia di prepararsi. Peccato che lei si trovasse sotto la doccia.

Chiamamifaro per quanto voglia bene alla compagna di classe, ha detto di Amici 24: “Ma come sta facendo la doccia? Però posso dire che è un po’ rincoglionita Antonia? Lo sa che deve fare il soundcheck lo deve fare solo lei. Alcune volte non la capisco giuro”.

Antonia dalla sua dopo la comunicazione si è sfogata nuovamente, spiegando che lei sarebbe già stata a letto se non avesse dovuto fare le prove in questione. Da qui una nuova chiamata degli autori, che hanno voluto sapere che fine avesse fatto l’allieva di Amici 24: “Sì Luca è andato a quest’ora ieri, ma io devo andare ancora dopo di lui”, ha detto.

TrigNo però ha sferrato una critica alla coinquilina: “Pensa ai poveri str*** che devono lavorare per lei per fare il soundcheck. C’è della gente che lavora per noi”. Mentre Chiamamifaro ha fatto notare che Antonia era a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto andare in studio dopo Senza Cri: “Non è che deve cantare alle 21:00 perché è una star mondiale”

A quel punto hanno fatto vedere Antonia lasciare la Casetta di Amici 24 per raggiungere lo studio, ma Chiamamifaro l’ha fatta tornare indietro, spiegandole che avrebbe dovuto attendere la prossima chiamata.

“Certo, me lo dovevano dire quando stavo entrando in doccia. Non quando toccava a me veramente. Perché sempre per ultima?”, ha detto in dialetto Antonia di Amici 24. Chiamamifaro ha cercato di farla ragionare con calma: “Ci sono anche altre persone che lavorano e vorrebbero andare a casa”. “Allora potevano chiamarmi prima”, ha sbottato ancora Antonia.

Nonostante la buona volontà di Chiamamifaro, la cantante di Amici 24 se l’è presa un po’ anche con lei, seccata. I suoi compagni in generale si sono detti un po’ dispiaciuti per l’accaduto. TrigNo ha detto in chiacchiera con Jacopo Sol: “Sì, ha una voce della madonna, anche Beyoncé ce l’ha, ma si è fatta il culo. Senza Cri che vuole tutto preciso io la stimo. Poi sono l’ultimo che può parlare visti alcuni miei comportamenti. Ci vuole un po’ di riconoscenza, poi ti mandano a fanc***..”.