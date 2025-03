Dopo il servizio di Striscia La Notizia, Max Giusti ha deciso di intervenire e ha preso le difese di Affari Tuoi, programma che ha condotto in passato.

Max Giusti difende Affari Tuoi

Striscia La Notizia ieri sera è tornata a parlare di Affari Tuoi. Nel servizio in questione mandato in onda si è fatto riferimento a delle presunte irregolarità della trasmissione. Le insinuazioni fatte dal TG satirico hanno portato in queste ore Max Giusti a intervenire in difesa del programma attualmente condotto da Stefano De Martino.

LEGGI ANCHE: Carolyn Smith dice ‘no’ ad Amici e critica Todaro: “Ha sparlato di Milly”, lui replica stizzito

Affari Tuoi, che intanto continua a macinare successi, è però sotto l’occhio del ciclone per i motivi citati. L’ex conduttore, durante la presentazione della commedia TV “Dicono di te”, ha rilasciato delle dichiarazioni. Max Giusti ha spiegato quanto segue: «Non c’è niente che non va. Ho fatto ‘Affari Tuoi’ per cinque anni. Se hai fortuna e ci credi, vinci».

Anche quindi se il programma satirico in onda su Canale 5 ha sollevato dei dubbi per quanto riguarda la regolarità delle vincite nella trasmissione di Rai 1, insinuando un presunto pilotaggio, non tutti sono d’accordo. E Max Giusti è tra questi. Come si apprende da Leggo.it il presentatore ha respinto qualsiasi accusa, spiegando che il gioco sarebbe basato in realtà sulla fortuna e casualità.

L’ex conduttore di Affari Tuoi ha spiegato come il format sia in realtà ci sia ampia trasparenza da parte della Rai per un programma che va in onda da oltre 22 anni. Ecco cosa ha detto: «Striscia fa il suo lavoro, a modo suo, e va rispettata. La Rai è un’azienda dritta e trasparente, non c’è niente che non vada in ‘Affari Tuoi’. Se non ci credete… andateci a giocare», ha dichiarato sicuro Max Giusti.