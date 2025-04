Durante la preparazione per il guanto di sfida di neoclassico, l’assistente di Alessandra Celentano ad Amici 24 è esploso contro Francesca e Chiara, riprendendole duramente.

L’assistente della Celentano sbotta contro Francesca e Chiara ad Amici 24

Lezione tesa quella di Francesca e Chiara mostrata nel daytime di Amici 24 andato in onda questo pomeriggio, impegnate nella preparazione del guanto di sfida di neoclassico lanciato da Alessandra Celentano. A seguirle in sala, l’assistente storico dell’insegnante, il maestro Montesso.

Fin da subito, la preparazione si è rivelata più complicata del previsto, soprattutto per Francesca, che ha evidenziato non poche difficoltà nell’apprendere i passaggi richiesti. La ballerina ha anche lamentato un forte dolore ai piedi che non le permetteva di eseguire al meglio alcuni movimenti.

Se i suoi problemi potevamo aspettarceli, essendo un guanto che va contro di lei, la vera sorpresa è arrivata quando anche Chiara, danzatrice classica, ha ammesso di non riuscire ad eseguire correttamente un passaggio della coreografia.

Di fronte a quello scenario, il maestro Montesso è rimasto completamente spiazzato. L’assistente della Celentano, infatti, non ha nascosto il suo disappunto e ha interrotto la lezione per riprendere duramente entrambe le allieve:

“A me questa cosa mi sta facendo molto innervosire. Non vedo neanche la voglia di provarci per farla sta cosa. Se vedo che andate svogliate, come se non coordinate il vostro corpo, allora la colpa è vostra. Non che non siete capaci di fare il passo.”

Nonostante il richiamo, la situazione non è migliorata. Le ragazze hanno continuato a faticare visibilmente e, a quel punto, il maestro Montesso è letteralmente esploso, lasciandosi andare ad uno sfogo molto duro:

“Ragazze, mi sembra che non abbiate mai fatto danza in vita vostra, non riesco a crederci. Vedo proprio una non predisposizione da parte vostra e questa cosa mi sta dando fastidio.”

Francesca e Chiara continuano la preparazione del guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano #Amici24 pic.twitter.com/cjTCfnkTOc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 9, 2025

Un momento decisamente teso che lascia i fan con un dubbio: riusciranno Francesca e Chiara a prepararsi adeguatamente per affrontare il guanto di sfida nella prossima puntata?