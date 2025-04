Biagio D’Anelli sul suo profilo di TikTok ha lanciato un pettegolezzo, secondo cui una concorrente di The Couple avrebbe ingaggiato un detective privato per seguire il marito e capire i suoi movimenti. Ecco cosa ha raccontato l’esperto di pettegolezzi.

Il gossip sulla concorrente di The Couple

Sebbene sia iniziato da pochi giorni i protagonisti di The Couple sono già sotto l’occhio del ciclone. Se nelle scorse ore vi abbiamo parlato del gossip su Manila Nazzaro e del presunto bacio tra due partecipanti, così come del coming out di due di loro, adesso è la volta di un nuovo chiacchiericcio.

Rumor che al momento non troverebbe conferme ufficiali, ma che è stato semplicemente lanciato da Biagio D’Anelli su un video di TikTok. Il noto opinionista ed esperto di pettegolezzi ha riportato una voce, se fosse vera, avrebbe dell’incredibile.

Chiaramente prendiamo con le pinze quanto dichiarato da D’Anelli. Secondo il suo racconto Brigitta Boccoli prima di partecipare a The Couple avrebbe fatto pedinare suo marito, per scoprire dove andava e con chi si vedeva. Ci limitiamo a riportare le parole di Biagio D’Anelli:

“Fermi tutti. Distruzione delle coppie a go go. Quanto mi piace fare il guasta feste. Signori miei faccio un appello pubblico a Ilary Blasi. Dovrà chiedere lunedì cortesemente alla signora Brigitta Boccoli perché ha messo un detective privato per seguire il marito Stefano e vedere dove va, con chi va e con chi si vede, soprattutto. Perché l’ha fatto?”, ha detto riguardo alla concorrente di The Couple.

Un’accusa che, come detto, non trova alcun tipo di riscontro al momento. Ma Novella2000.it è disponibile a qualsiasi chiarimento da parte dei diretti interessati se ritenessero opportuno parlarne. Vedremo se Ilary Blasi e autori coglieranno la palla al balzo durante la prossima puntata di The Couple per fare chiarezza una volta per tutte.