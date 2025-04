Ennesimo scontro tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri ad Amici 24 e alla fine le due si parlano con dei cartelloni.

Amici 24, è guerra aperta tra la Celentano e Deborah

La puntata del daytime di Amici 24 andata in onda questo pomeriggio si è aperta con un nuovo guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano a Francesca e Chiara.

A far discutere non è stata tanto la coreografia, stile neoclassico e di nuovo sulle punte, quanto più la lettera con cui la maestra ha introdotto questa sfida. Come sempre, infatti, la Celentano non le ha mandate a dire.

L’insegnante ha definito Francesca una ballerina mediocre che addirittura sarebbe peggiorata dal suo ingresso nella scuola, a detta sua. Ha utilizzato parole molto forti, che hanno colpito in primis ovviamente la diretta interessata, ma anche i suoi compagni.

La maestra Celentano ha lanciato il guanto di sfida Chiara Vs Francesca e… #Amici24 pic.twitter.com/39xBk0tLm8 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 8, 2025

Francesca ha molto accusato quella lettera. Si è poi confrontata con la sua insegnante, la quale allo stesso modo ne è rimasta scossa, trovandola esagerata e cattiva. Non ha avuto, invece, molto da dire sulla coreografia, che secondo lei la sua allieva può eseguire.

Alessandra Celentano, dopo aver assistito alla reazione della ballerina e al confronto con Deborah Lettieri, ha chiesto di poter parlare con entrambe e lì i toni sono un po’ sfuggiti di mano.

La maestra ha ribadito di parlare solo ed esclusivamente di danza, mentre la collega, dandole della cattiva, avrebbe portato il tutto su un altro piano.

“Tu non ti devi permettere. O tu sai quello che dici o devi stare molto attenta a quello che dici.“

Un'ora dopo la maestra Celentano chiede di parlare con la maestra Deborah Lettieri e Francesca #Amici24 pic.twitter.com/96zukV5qkK — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 8, 2025

Deborah ha provato a ribattere, ma non ha avuto molta possibilità. Alla fine la maestra si è congedata.

La Lettieri ha pensato, così, di esprimere il proprio pensiero in modo da non poter essere interrotta, utilizzando “il silenzio e il potere delle parole”. L’insegnante ha mostrato tutta una serie di cartelloni in telecamera con i quali ha spiegato la propria visione:

“Alessandra, siccome non lasci spazio al dialogo e non ascolti, almeno leggi. Un buon insegnante per me dovrebbe avere empatia e sensibilità. Capire sempre chi ha davanti e quindi adattarsi di conseguenza. Accogliere, capire le fragilità dell’allievo per costruire, non distruggere. Incoraggiare. Sì alle critiche, ma senza demolire l’autostima. Spero che queste parole ti aiutino a riflettere e ad usare toni diversi tenendo conto di chi hai davanti.“

La risposta della Celentano non è tardata ad arrivare: anche lei ha preso un cartello e ha replicato a sua volta, dicendo che di quanto espresso dalla collega non le interessava assolutamente nulla.