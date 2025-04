A distanza di alcuni giorni dall’eliminazione di Luk3 ad Amici 24, il cantante Nocta sembrerebbe lanciare un dissing all’ex allievo di Lorella Cuccarini, con cui in passato ha anche avuto modo di collaborare.

Cosa è accaduto dopo l’addio di Luk3 ad Amici 24

Sono passate due settimane da quando Luk3 è stato eliminato da Amici 24. In questi giorni dunque il cantante è tornato alla sua vita di sempre e ha già ripreso a lavorare alla sua nuova musica. Sui social infatti l’ex allievo di Lorella Cuccarini si è mostrato in studio, segno dunque che a breve potrebbero arrivare grandi sorprese per tutti i fan. In attesa di scoprire cosa accadrà però in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Non tutti sanno che due anni fa, prima del suo arrivo all’interno del talent show, Luk3 aveva collaborato con il cantante Nocta nel brano Paola. Il pezzo aveva raggiunto numeri da capogiro, al punto da arrivare a collezionare 5 milioni di visualizzazioni su TikTok e 150 mila ascolti su Spotify nel giro di pochissime ore.

Adesso però, a distanza di tempo, sembrerebbe che proprio Nocta abbia lanciato un dissing a Luk3. Il cantante infatti, in un video pubblicato sui social, si mostra mentre fa un freestyle e in particolare una frase sembrerebbe essere rivolta proprio all’ex allievo di Amici 24. Il giovane artista infatti afferma: “Gli amici ad Amici forse non erano amici“.

Per i più dunque il riferimento a Luk3 sembrerebbe essere palese. Al momento però né Nocta né tantomeno l’ex allievo di Lorella Cuccarini sono intervenuti per fare chiarezza sull’accaduto. In attesa di scoprire cosa succederà, pochi giorni fa proprio Luca è stato anche ospite a Verissimo e nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin ha speso importanti parole per Alessia, al punto da affermare: “È la prima volta che sono così innamorato. Sento la sua mancanza e so che vale lo stesso anche per lei. Spero di vederla vincere. Sono sicuro che fuori potremmo continuare a conoscerci. Io andrò alle sue gare e lei verrà ai miei concerti”.