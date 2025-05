Alessandra Celentano ha lanciato un altro guanto di sfida di latino a Francesco di Amici 24, che si è detto deciso ad affrontarlo, ma Emanuel Lo non ne ha voluto sapere.

Nuovo guanto di sfida di latino per Francesco di Amici 24

Nel daytime di Amici 24 andato in onda oggi, Alessandra Celentano ha tentato di lanciare una nuova sfida a Francesco. Dopo il rifiuto del precedente guanto, basato su un complesso cha cha, la maestra ha deciso di rilanciare con una nuova proposta: un paso doble.

Per dimostrare ulteriore apertura, l’insegnante ha persino suggerito che la sua allieva Alessia, l’avversaria designata e campionessa del mondo di latino, avesse meno fasce di lui nella preparazione, tentando così di riequilibrare la sfida.

Dopo aver visionato la coreografia, Francesco ha giudicato il guanto effettivamente più fattibile rispetto al cha cha precedente e si è recato in sala a parlarne con Emanuel Lo, convinto di voler accettare.

Tuttavia, l’insegnante è rimasto fermo sulla sua posizione, ritenendo che il guanto non fosse equo in vista della fase cruciale del programma.

“Fa bene soltanto ad Alessia questo guanto”, ha affermato Emanuel Lo, “che ti ricordo è campionessa del mondo. Non siamo in un periodo di sperimentazione. Al di là che tu lo vorresti fare, ma non lo accettiamo. Non possiamo accettarlo perché ad una puntata dalla semifinale non si accetta un guanto del genere.”

Con queste parole, il coreografo ha spiegato di voler tutelare Francesco, ribadendo la necessità di proporre sfide che siano equilibrate e coerenti con il livello della gara. Francesco ha provato a insistere, dichiarando la sua disponibilità e voglia di mettersi in gioco.

Emanuel Lo, tuttavia, è stato irremovibile, sottolineando come stia ancora aspettando “un guanto di sfida degno” di Francesco e degli allievi della stessa Alessandra Celentano. La decisione finale è stata dunque quella di non accettare la sfida. La semifinale si avvicina, e ogni mossa pesa come non mai.