In vista della settima puntata del Serale di Amici 24, la maestra Alessandra Celentano ha inviato un guanto di latino a Francesco. Emanuel Lo tuttavia decide di rifiutare.

Emanuel Lo rifiuta il guanto della maestra Alessandra Celentano

Mancano pochi giorni alla settimana puntata del Serale di Amici 24 e in queste ore i ragazzi si stanno preparando al meglio per affrontare le nuove sfide. Oggi però è accaduto qualcosa di inaspettato. La maestra Alessandra Celentano ha infatti inviato un guanto di latino a Francesco, volendolo far scontrare con la sua allieva Alessia. Inizialmente il ballerino si è mostrato propenso ad accettare questa prova, tuttavia poco dopo è arrivato l’incontro con Emanuel Lo.

L’insegnante a quel punto, non trovando equo e giusto il guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano, ha deciso di rifiutarlo. Ma non solo. Palesemente innervosito, il prof di ballo ha affermato:

“Ti sta prendendo in giro. Alessia è due volte campionessa mondiale di latino. Non ha senso. Siamo in dirittura di arrivo, vorrei che le tue ore le impiegassi per lavorare sul tuo. Lei non riesce proprio a mandarti un guanto degno, perché ha paura di quello che tu sei. Dall’altra parte ha un altro competitor e questo scontro non lo vuole proprio affrontare. Questo guanto non lo accettiamo. Siamo a una puntata dalla semifinale. Non è equo, mi prendo io le responsabilità. Ci metto la faccia”.

Subito dopo Francesco incontra il suo prof Emanuel Lo e… #Amici24 pic.twitter.com/v6r1DLHGFd — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 30, 2025

Emanuel Lo dunque decide di rifiutare il guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano. Tra poche ore intanto si registrerà la settima puntata del Serale di Amici 24, in onda su Canale 5 sabato 3 maggio, durante la quale non mancheranno i colpi di scena. Prima della sfida a squadre infatti scopriremo il verdetto rimasto in sospeso dalla scorsa settimana e sapremo chi tra TrigNO e Chiara dovrà abbandonare la scuola a un passo dalla finale.