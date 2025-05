Dopo il verdetto sospeso della scorsa settimana, oggi nel corso della settima puntata del Serale di Amici 24 è stato rivelato chi è stato eliminato tra TrigNO e Chiara. Ecco le anticipazioni e cosa è accaduto in studio.

Ecco chi ha lasciato Amici 24

Mancano poco più di due settimane alla finale di Amici 24 e in casetta si iniziano ad avvertire le prime le tensioni. In attesa di scoprire cosa accadrà, oggi si è svolta la registrazione della settima puntata del Serale, che andrà in onda su Canale 5 sabato 3 maggio. In studio come al solito non sono mancate le emozioni e si è subito iniziato con il ballottaggio che era stato sospeso la scorsa settimana.

Come abbiamo visto, TrigNO e Chiara sono risultati essere i due candidati all’eliminazione. Tuttavia a causa di Cristiano Malgioglio, che non è riuscito a esprimere una preferenza, il verdetto è stato momentaneamente rimandato. Sia il cantante che la ballerina dunque per tutta la settimana si sono preparati al meglio per convincere per l’ultima volta i giudici e in studio oggi abbiamo finalmente scoperto cosa è accaduto.

Ma chi è stato eliminato da Amici 24 tra TrigNO e Chiara? A rivelare le anticipazioni è come sempre la pagina Amici News. Come si legge, a lasciare per sempre il talent show di Maria De Filippi a un passo dalla finale è stata Chiara.

Dopo il verdetto definitivo è poi partita ufficialmente la nuova sfida a squadre. Al termine delle varie sfide sono stati decretati i due nuovi allievi finiti al ballottaggio finale, che si contenderanno un posto in semifinale. Ma cosa accadrà e chi riuscirà ad accedere all’ultima puntata di questa edizione? Non resta che attendere la prossima settimana per scoprirlo.