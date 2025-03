Il 22 marzo va in onda la prima puntata del Serale di Amici. Sono già emersi i primi spoiler della registrazione. Ecco chi è stato eliminato e tutte le anticipazioni di Amici 24.

Anticipazioni prima puntata Serale Amici 24

Finalmente ci siamo! Sabato 22 marzo è il giorno scelto per dare il via alla seconda fase di Amici 24: il Serale! Giovedì 20 marzo si è tenuta la registrazione della prima puntata e SuperGuidaTV e Amici News hanno riportato le anticipazioni. Scopriamo insieme quindi cosa è successo e cosa vedremo.

Se non intendi scoprire gli SPOILER, da questo momento in poi meglio non leggere le prossime righe! Altrimenti puoi procedere con la lettura dell’articolo.

Partiamo con il dire che, come ogni edizione di Amici 24 che si rispetti, sono stati presentati i tre giudici del Serale: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Al contrario di altre volte, però non si sono esibiti ma hanno subito preso posto nelle poltroncine rosse.

Ora vediamo passo passo come si sono svolte le tre manche, chi sono gli eliminati, tutti gli spoiler e anticipazioni di Amici 24. Ecco com’è andata la prima puntata…

Prima manche

Iniziamo subito con la prima manche che ha visto sfidarsi subito la squadra di Zerbi-Celentano e Cuccarini-Emanuel Lo. Durante la settimana una gara ha stabilito chi avrebbe iniziato e a vincere i primi, che hanno dato il via alle sfida.

Zerbi ha fatto scendere per prima la Pettinelli, giusto per innervosirla, per poi farla risalire e dare il via alla puntata.

Le esibizioni si sono tenute in questo ordine:

Jacopo Sol ha sfidato Francesco . A vincere il secondo che ha ballato Francesco la Pizzica di San Vito. Jacopo invece ha cantato Nove settimane e mezzo.

ha sfidato . che ha ballato la Pizzica di San Vito. invece ha cantato Nove settimane e mezzo. Alessia si è scontrata con Luk3 e ha vinto . Lei ha ballato la Samba, lui ha cantato Bud banny.

si è scontrata con e . Lei ha ballato la Samba, lui ha cantato Bud banny. Infine il fatidico guanto di sfida tra Antonia e Senza Cri, che ha premiato la prima.

I CuccaLo hanno perso e hanno subito dovuto dire addio a un loro componente della squadra. C’è stata l’eliminazione diretta ad Amici 24 e le anticipazioni ci informano che al ballottaggio sono finiti Asia, Francesco e Luk3. Il ballerino e il cantante si sono salvati e a lasciare la scuola è Asia.

Durante il ballottaggio tra Asia e Luk3, lei ha ballato La Noia di Angelina Mango, mentre lui ha cantato il suo pezzo Parigi in motorino e la cover Meraviglioso amore mio.

Seconda manche

Da vincitori della prima manche gli Zerbi-Cele hanno potuto proseguire la loro corsa e hanno sfidato le PettiLetti (Pettinelli e Lettieri). Cosa è accaduto nella seconda manche? Stando alle anticipazioni di Amici 24 ecco come si sono svolte le tre partite:

Per prima cosa abbiamo assistito al guanto di sfida tra Chiara e Francesca sulle punte e come previsto ha vinto la prima.

tra e sulle punte e come previsto In seguito abbiamo assistito al secondo guanto di sfida : Jacopo ha affrontato Nicolò sull’interpretazione e a vincere è stato Nicolò .

: ha affrontato sull’interpretazione e . A chiudere Chiamamifaro contro TrigNo e ha vinto Chiamamifaro.

Come potete vedere Petti-Letti hanno perso e hanno affrontato il ballottaggio con Francesca, Raffaella e TrigNo. Quest’ultimo ha potuto tirare un sospiro di sollievo perché si è salvato subito, seguito da Raffaella. Al ballottaggio finale è finita Francesca.

Per quanto riguarda le esibizioni, le anticipazioni di Amici 24 informano che TrigNO ha cantato 16 Marzo. Mentre invece Raffaella ha danzato sulle note di Mon Amour. Infine Francesca ha ballato sulle note di Balorda Nostaglia di Olly.

Terza manche

Nella terza e ultima manche del Serale di Amici 24 le anticipazioni raccontano ancora lo scontro tra gli Zerbi-Cele e Petti-Letti.

Chiamamifaro ha sfidato Nicolò e ha vinto il secondo.

ha sfidato e ha vinto il secondo. Nicolò e TrigNO invece hanno affrontato Daniele e hanno portato il punto a casa.

La squadra degli Zerbi-Cele quindi ha beccato un 2-0 finale e da sconfitti hanno mandato al ballottaggio: Daniele, Alessia e Vybes. Per prima a salvarsi Alessia, poi Daniele. Dunque Vybes lo vediamo al ballottaggio finale con Francesca.

Spoiler ed eliminato di Amici 24: chi è al ballottaggio

Le anticipazioni della prima puntata del Serale di Amici 24 come continuano? Partiamo con il dire che Asia è stata eliminata. Maria De Filippi le ha proposto di ballare per qualche puntata da professionista. Vedremo poi la decisione del direttore artistico.

Come detto al ballottaggio finale sono finiti Francesca e Vybes. Lui ha cantato Sally e l’inedito Chiedere aiuto, lei invece ha ballato. Tutti poi sono tornati in casetta e così abbiamo scoperto l’esito e dunque l’eliminato.

Il guanto di sfida prof

Come capita in queste ultime edizioni non è mancato il guanto di sfida tra prof durante la prima puntata dei Serale di Amici 24. Le anticipazioni fanno sapere che quest’anno può esibirsi anche un solo insegnante per squadra.

Il tema della prima puntata? Icona femminile!

i CuccaLo hanno visto esibirsi Lorella Cuccarini nei panni di JLo.

hanno visto esibirsi nei panni di Alessandra Celentano per gli Zerbi-Cele ha reso omaggio a Marilyn Monroe .

per gli ha reso omaggio a . A chiudere Anna Pettinelli che si è esibita sulle note di un brano di Lady Gaga.

Chi ha vinto? Lorella Cuccarini!

Gossip e news del Serale di Amici 24

Passiamo ora ad altri gossip e spoiler emersi durante la prima puntata del Serale. Le anticipazioni di Amici informano che ci sono stati tanti momenti. Uno dei tanti riguarda il ritorno di Francesca Tocca tra i professionisti!

Non sono mancate le liti come quella che si è scatenata durante il guanto di sfida. La Celentano ha presentato la foto di Francesca sulle punte e spiegava che poteva fare il guanto, nonostante le lamentele in settimana.

Discussione anche per il guanto di sfida tra Jacopo Sol e Nicolò. La Pettinelli è andata su tutte le furie.

Tra le altre anticipazioni di Amici 24 sappiamo che Sabrina Ferilli al suo arrivo ha portato una rosa a Maria De Filippi che, a sua volta l’ha regalata ad Elena D’Amario per il suo debutto.

Maria De Filippi ha confidato che TrigNo a causa dell’ansia non ha dormito e ha tormentato la fidanzata Chiara. Così durante il ballottaggio lei ha potuto infondergli coraggio. La Pettinelli ha sottolineato che da quanto il cantante sta con Chiara, lei l’ha molto cambiato.

Qualche critica da parte dei giudici! Malgioglio ha detto a TrigNo che non capisce quando canta perché lo fa troppo velocemente. Le anticipazioni di Amici 24 informano che Daniele ha ricevuto un appunto da Elena, che l’ha trovato privo di espressività.

Jacopo Sol si è mostrato vicino a Francesca durante il ballottaggio. Alessia invece ha avuto uno scambio di sguardi con Luk3 e gli ha riservato dei complimenti sia a lui che ad Asia.

Gli ospiti della prima puntata del Serale

Quanti ospiti durante la prima puntata del Serale di Amici 24. Secondo le “talpe” nel corso dell’appuntamento d’esordio di questa edizione hanno presenziato: Sabrina Ferilli per la presentazione del film. Ma anche Gazzelle che si è esibito sulle note di Da capo a 12.

Tra gli ospiti comici Alessandro Siani, che ha parlato dell’importanza dei nomi e scherzato su quelli di alcuni allievi delle passate edizioni come LDA e Aka7even.