A distanza di 10 giorni dall’ultima puntata, oggi sono stati eletti i finalisti di Amici 24: ecco chi si contenderà la vittoria di questa edizione del talent show di Maria De Filippi.

Ecco i finalisti di Amici 24

Oggi pomeriggio è stata registrata la semifinale di Amici 24. Mancano ormai solamente 10 giorni all’ultima puntata di questa edizione del talent show di Maria De Filippi e il cerchio si sta stringendo sempre più. In studio, come ci rivelano le anticipazioni fornite dalla pagina Amici News, sono stati infatti eletti i finalisti. Ma non solo. A seguito delle sfide a squadre, abbiamo anche scoperto chi sono gli ultimi allievi finiti al ballottaggio finale, che rischiano l’eliminazione a un passo dalla finale. SE NON VOLETE SPOILER VI INVITIAMO A INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE LA LETTURA.

Al termine della semifinale sono tre i ragazzi che rischiano di dover lasciare per sempre la scuola. Di chi parliamo? Nientemeno che di Nicolò, TrigNO e di Antonia. Sabato sera, durante la messa in onda della semifinale, sapremo quale sarà il loro destino e chi dovrà rinunciare all’idea di prendere parte all’ultima puntata.

Ma chi sono dunque i finalisti di Amici 24? Ad avere la possibilità di continuare la corsa alla vittoria sono stati Alessia, Francesco e Daniele. A loro tre si uniranno naturalmente due dei tre cantanti al ballottaggio.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo ai finalisti di questa edizione e attendere domenica 18 maggio per scoprire chi vincerà il programma.