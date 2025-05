Oggi si è registrata la semifinale di Amici 24, durante la quale abbiamo assistito a un colpo di scena dietro l’altro. Ma chi sono dunque gli eliminati provvisori e chi rischia di lasciare la scuola a un passo dall’ultima puntata? Ecco le anticipazioni.

Chi potrebbe essere eliminato da Amici 24

Finalmente ci siamo! Esattamente tra 10 giorni in diretta su Canale 5 andrà in onda la finale di Amici 24, durante la quale scopriremo chi sarà a vincere quest’anno il talent show di Maria De Filippi. 6 gli allievi ancora in gara, tuttavia non tutti riusciranno ad accedere all’ultima puntata e a realizzare il sogno di poter alzare la coppa. In attesa di scoprire cosa succederà, oggi si è svolta la registrazione della semifinale, che verrà trasmessa in tv sabato 10 maggio. Ma cosa è accaduto e chi sono gli eliminati provvisori dell’ottava puntata del Serale?

Anche questa settimana le due squadre si sono scontrate in una serie di manche e in studio sono state consegnate le maglie dorate che hanno consentito ad alcuni allievi di accedere di diritto alla finale. Tuttavia per tre dei ragazzi il sogno non si è ancora realizzato e uno dei protagonisti del programma dovrà per sempre dire addio alla scuola.

Ma cosa è accaduto e chi sono gli eliminati provvisori della semifinale di Amici 24? Anche stavolta a rivelarci le anticipazioni è la pagina Amici News, che ci fa sapere che al ballottaggio ci sono Nicolò, TrigNO e Antonia. Uno dei tre dunque lascerà definitivamente la trasmissione e dovrà rinunciare alla possibilità di accedere alla finale.

Solo in casetta tuttavia i tre cantanti hanno scoperto il loro destino e il pubblico verrà a conoscenza del verdetto durante a messa in onda della semifinale. Appuntamento su Canale 5 a sabato 10 maggio, come sempre alle 21:30.