Manca un solo giorno alla Semifinale! Quali sono le anticipazioni di Amici 24 e cosa è successo durante la registrazione dell’8 maggio? Ecco chi sono i finalisti.

Anticipazioni Semifinale Amici 24

Sabato 10 maggio è prevista la Semifinale! Con gli spoiler di SuperGuida TV e Amici News abbiamo già le prime anticipazioni di Amici 24 e quanto accaduto nel corso della puntata che andremo a vedere domani.

Ricordiamo come sempre: se NON volete SPOILER NON PROSEGUITE LA LETTURA DI QUESTO ARTICOLO. Se invece siete troppo curiosi da non resistere…. buona lettura!

La Semifinale anche stavolta si è aperta con l’ingresso dei giudici fino alla presentazione della squadra.

Prima manche

Ha preso il via subito dopo la prima manche. Il boccino è andato ai Petti-Lo.

Guardiamo quindi le prime anticipazioni di Amici 24 e quali sono state le prove:

Francesco ha sfidato Daniele e ha vinto contro di lui.

ha sfidato e ha vinto contro di lui. TrigNo invece ha affrontato Antonia e quest’ultima ha avuto la meglio. Lei ha cantato Napule è .

invece ha affrontato e quest’ultima ha avuto la meglio. Lei ha cantato . Infine Nicolò e TrigNo in duetto hanno affrontato Antonia e sono riusciti a guadagnare un punto.

Gli Zerbi-Cele hanno vinto la sfida e a conquistare la prima maglia della finale è Francesco.

Seconda manche

Si è passato poi alla seconda manche. Secondo le anticipazioni di Amici 24 sono gli Zerbi-Cele ad avere guadagnato il boccino dopo la sfida tra Antonia e TrigNo (ha vinto lei).

Alessia ha ballato una rumba sulle note di Show must go on contro Nicolò e ha vinto.

ha ballato una rumba sulle note di contro e ha vinto. Sempre Alessia ha ballato un tango con Mattia contro TrigNo e ha vinto nuovamente.

Sconfitta dunque per le Petti-Lo e, di conseguenza gli Zerbi-Cele vittoriosi hanno visto Alessia come seconda finalista. Amadeus aveva votato per Antonia.

Terza manche

Ecco quindi che ha avuto origine la terza e ultima manche svelata dalle anticipazioni di Amici 24. Il tutto si è svolto nel seguente modo dopo:

Daniele ha sfidato TrigNo e ha vinto il ballerino.

ha sfidato e ha vinto il ballerino. In seguito Daniele e Nicolò si sono confrontati e il ballerino ha vinto nuovamente.

Gli Zerbi-Cele hanno vinto nuovamente e stavolta al ballottaggio sono andati Daniele e Antonia. il terzo finalista è Daniele. Anche qui Amadeus aveva premiato Antonia.

Spoiler ed eliminato di Amici 24: chi è al ballottaggio

Chi è al ballottaggio? Grazie alle anticipazioni di Amici 24 sappiamo anche chi è finito al ballottaggio e rischia quindi l’eliminazione a un passo dalla Finale di domenica prossima 18 maggio.

Ebbene stando agli spoiler pare che Nicolò, TrigNo e Antonia si giocano il posto. Non è stato svelato però chi ha avuto la meglio e quando TrigNo ha chiesto a Maria De Filippi se si poteva sapere il numero dei finalisti, pare non abbia ricevuto risposta.

In casetta o in studio (vuoto) scopriremo l’esito.

Il guanto di sfida prof

Immancabile ovviamente il guanto di sfida prof. Ancora una volta ad affrontarsi ci sono Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Lorella Cuccarini ha ballato con Malgioglio . Il cantante è entrato sul palco vestito da donna, mentre cantava una canzone venezuelana. Lorella invece indossava degli abiti maschili.

ha ballato con . Il cantante è entrato sul palco vestito da donna, mentre cantava una canzone venezuelana. invece indossava degli abiti maschili. Successivamente Anna Pettinelli si è esibita con Elena D’Amario, le quali hanno osato moltissimo. Specialmente la prof di canto si è lanciata tra i professionisti e si sono esibite su un medley di canzoni disco.

A giudicare la sfida è Amadeus che stavolta ha dato merito ad Anna Pettinelli!

Semifinale di Amici 24: gossip e spoiler

Le anticipazioni di Amici 24, come ogni settimana, ci forniscono anche degli spoiler e gossip interessanti che si verificano nel corso della serata. Durante la Semifinale quindi non sono mancati questi momenti:

Nel dettaglio Asia ha ballato tra i professionisti durante l’esibizione di Annalisa .

ha ballato tra i professionisti durante l’esibizione di . Nicolò e Alessia hanno ottenuto il premio EstaThé. Antonia ha vinto invece il premio Spotify.

e hanno ottenuto il ha vinto invece il Alessandra Celentano ha elogiato i suoi due ballerini arrivati in Finale sostenendo che abbiano votato bene, ma ha speso anche belle parole per Francesco , che ha sempre stimato come ballerino.

ha elogiato i suoi due ballerini arrivati in sostenendo che abbiano votato bene, ma ha speso anche belle parole per , che ha sempre stimato come ballerino. Altra novità riguarda invece i cantanti. Gli Ep degli allievi usciranno il 23 maggio . Parliamo per la precisione di Antonia, Nicolò, TrigNO e Jacopo Sol . I cantanti si sono sfidati con i loro nuovi brani.

degli allievi il . Parliamo per la precisione di e . I cantanti si sono sfidati con i loro nuovi brani. In apertura di puntata i ragazzi hanno visto la maglia oro della Finale e si sono emozionati.

Daniele e Francesco si sono dati supporto a vicenda sia durante la puntata che ottenuta la maglia.

e si sono dati supporto a vicenda sia durante la puntata che ottenuta la maglia. Durante la serata Nicolò ha cantato in inglese eccetto Mille giorni di te e di me.

Gli ospiti della Semifinale di Amici

Chi sono infine gli ospiti della Semifinale di Amici 24? In occasione dell’uscita del nuovo singolo “Maschio”, Annalisa è tornata a casa. A seguire Fred De Palma ha cantato il suo ultimo pezzo Bali lambada.

Come ospite comico è arrivata invece Geppi Cucciari.

Al momento sono queste tutte le anticipazioni di Amici 24.