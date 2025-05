Stasera su Canale 5 va in onda in diretta la finale di Amici 24. Ma chi tra Francesco, Daniele, Alessia, TrigNO e Antonia vincerà quest’anno il talent show di Maria De Filippi? Ecco cosa ci dicono i sondaggi.

Chi vincerà Amici 24?

Finalmente ci siamo! Questa sera su Canale 5 va in onda la tanto attesa finale di Amici 24, durante la quale scopriremo chi vincerà il talent show di Maria De Filippi. Come tutti ben sappiamo, sono in cinque a contendersi la coppa: i ballerini Francesco, Alessia e Daniele e i cantanti TrigNO e Antonia. Il pubblico naturalmente si chiede già chi potrebbe trionfare e anche online non sono tardati ad arrivare i parerei degli scommettitori. I ragazzi nel mentre si preparano a vivere delle fortissime emozioni e di certo ne vedremo di belle nel corso della diretta.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ultime ore noi di Novella abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro allievo del cuore, che vorreste come vincitore. Ma cosa è accaduto? Andiamo immediatamente a scoprire i risultati. Secondo le preferenze dei nostri lettori, a vincere la categoria canto potrebbe essere TrigNO, che si becca il 60% dei voti, contro il 40% di Antonia. A trionfare nel ballo potrebbe invece essere Daniele, con il 48% dei voti. Seguono poi Alessia e Francesco a pari merito con il 26%.

Ma chi invece dovrebbe essere il vincitore di Amici 24 per i nostri lettori? Scopriamolo. Stando ai sondaggi, ad alzare la coppa potrebbe essere Daniele, che ottiene il 31% dei voti. Troviamo poi TrigNO con il 28%, Alessia con il 19%, Francesco con il 12% e infine Antonia, risultata la meno votata con il 10% dei voti.

Pare dunque che gli utenti si siano espressi. Vi ricordiamo però che nel corso della diretta le cose potrebbero cambiare e non sono esclusi colpi di scena dell’ultimo momento.