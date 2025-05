Manca sempre meno alla finale di Amici 24 e Luk3 ha deciso di fare una dolce dedica alla fidanzata, la ballerina Alessia Pecchia.

La dedica di Luk3 per Alessia

Tra poche ore Luk3 e Alessia potranno finalmente riabbracciarsi. Andrà in onda stasera, domenica 18 maggio, in diretta dagli studi Elios di Roma la finale della ventiquattresima edizione di Amici. Dopo quasi 9 mesi lo show condotto da Maria De Filippi incoronerà il suo vincitore.

Cinque gli allievi rimasti in gara. Nel canto sarà una sfida a due tra TrigNo e Antonia Nocca, mentre nel ballo sono tre gli alunni superstiti: Daniele, Francesco e Alessia. Per la ballerina di latino, fortemente voluta dalla maestra Alessandra Celentano, arriva la resa dei conti.

Pecchia è da molti considerata come una dei papabili vincitori del talent, anche se negli ultimi giorni le sue quotazioni si sarebbero abbassate. In ogni caso l’allieva può dirsi sicuramente soddisfatta del suo percorso all’interno della scuola di Canale 5, dove ha incontrato anche l’amore.

Tra i banchi di scuola è infatti nata un’amicizia speciale tra Luk3 e Alessia. Il cantante, allievo di Lorella Cuccarini, è stato eliminato nel corso delle prime puntate del serale. Nonostante questo ha continuato a mostrare il suo sostegno alla fidanzata anche da fuori.

Qualche giorno fa ha infatti fatto una dolce dedica social a Pecchia, che ha fatto impazzire i tanti fan della coppia. “È la prima volta che sono così innamorato. Sento la sua mancanza e so che vale lo stesso anche per lei. Spero di vederla vincere. Sono sicuro che fuori potremmo continuare a conoscerci. Io andrò alle sue gare e lei verrà ai miei concerti. Ci aspetta tutta un’estate insieme“, aveva dichiarato Luca nel corso della prima intervista rilasciata a Verissimo dopo la sua eliminazione.

La dedica social di Luk3 per Alessia

Poco fa Pasquariello è tornato sui social con un dolce in bocca al lupo per Alessia a poche ore dalla finale di Amici 24. “Un’estate di te ai miei concerti e io alle tue gare. Oggi è il tuo giorno Ale, comunque vada per me hai già vinto“, sono le parole che accompagnano la foto che potete vedere qui in alto.