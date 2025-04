La ballerina di Amici 24 Chiara ha confidato al fidanzato, il cantante Trigno, alcune sue insicurezze e fragilità che non le stanno facendo vivere bene la danza.

Amici 24, Chiara si confida con Trigno

Il daytime di Amici 24 andato in onda oggi su Canale 5 si è concluso con un momento particolarmente toccante e intimo. Protagonisti, Chiara e Trigno, coppia ormai amatissima dal pubblico del talent.

La ballerina, infatti, ha deciso di lasciarsi andare e aprirsi completamente con il fidanzato, confidandogli le difficoltà che sta attraversando negli ultimi tempi, soprattutto in relazione al suo percorso con la danza.

Chiara ha ammesso di sentirsi molto fragile e insicura, arrivando addirittura a pronunciare parole durissime verso sé stessa: “Mi odio a volte”. Una frase che ha colpito Trigno, che non è rimasto in silenzio.

Con una dolcezza disarmante, il giovane ha cercato subito di rassicurarla, rispondendole: “Come fai ad odiarti se io ti amo e odio tutti? Io ti amo anche come ballerina”. Trigno è riuscito subito a strapparle un sorriso.

Chiara ha poi provato a spiegare meglio cosa sta vivendo dentro di sé, confessando di sentirsi spesso inadeguata e di avere la sensazione di non riuscire mai a fare nulla come vorrebbe o come pensa di poter fare:

“Non riesco mai a raggiungere le mie aspettative. Forse sono troppo alte. Sono un’eterna insoddisfatta e delusa da me stessa, sempre. Costantemente. È per questo che non me la vivo bene. Io ho le aspettative alte perché le persone mi fanno credere di avere delle aspettative alte, soltanto che se non le raggiungo mai vuol dire che c’è un problema, che non posso raggiungerle. Allora devo abbassarle. Forse se abbasso le mie aspettative e punto alla mediocrità, ce la posso fare a non essere un’eterna insoddisfatta, un’eterna delusa.“

Chiara confida le sue insicurezze a TRIGNO… #Amici24 pic.twitter.com/nsUEVZ4a0q — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 10, 2025

Trigno, dal canto suo, ha cercato di spronarla e sostenerla, invitandola a cambiare prospettiva. Solo vedendo le cose in maniera diversa potrà danzare libera e come veramente vuole e le può permettere il suo talento.

“Mettiti nella posizione di poterti piacere, o di apprezzare anche i piccoli miglioramenti che fai. Basta buttarsi giù.“

"Mettiti nella posizione di poterti piacere o di poter apprezzare i piccoli miglioramenti,basta buttarsi giù"🫠 pic.twitter.com/0l1gDq8G10 — fefé🌙 (@Fedex_1012) April 10, 2025

Si è trattato di uno scambio davvero sincero e delicato che ha emozionato i fan del programma e della coppia, mostrando ancora una volta quanto siano forti la complicità e l’amore nato tra Chiara e Trigno.