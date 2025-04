Il tronista Gianmarco ha lasciato lo studio di Uomini e Donne dopo una forte discussione con due delle sue corteggiatrici.

Scontro acceso a Uomini e Donne tra Gianmarco, Francesca e Cristina

Dopo il segmento dedicato al Trono di Tina, la puntata di Uomini e Donne andata in onda questo pomeriggio si è infuocata con Gianmarco, furioso con le sue corteggiatrici. Il ragazzo, infatti, ha vissuto un momento di forte delusione e rabbia nei confronti di Francesca e Cristina.

Tutto è partito dalla messa in onda della sua esterna con Nadia, un momento molto intenso che si è concluso con un bacio sentito e passionale. Un bacio che, come lo stesso Gianmarco ha poi ammesso in studio, è stato quello che più ha preferito tra tutti quelli dati finora.

Una dichiarazione decisamente importante, che si aspettava avrebbe destabilizzato notevolmente le altre due ragazze. Invece, il tronista si è trovato davanti un atteggiamento da parte di entrambe che non gli è piaciuto affatto.

Le due corteggiatrici non solo non hanno mostrato alcuna reazione di gelosia o dispiacere sincero, ma sono state sorprese proprio da lui a ridere e scherzare mentre guardavano spezzoni del Trono di Tina.

Accortasi che qualcosa non andava, Maria De Filippi ha chiesto a Gianmarco quale fosse il problema. A quel punto il tronista è letteralmente esploso, prendendosela con Francesca e Cristina:

“Avete visto un bacio bello, ho fatto una dichiarazione importante, ma che reazione avete avuto? Avete visto il trono di Tina e ridevate, ma chi ho davanti? Vi preparate i discorsetti a casa poi venite qua e state zitte? Avete visto una cosa forte, ma che reazioni sono?!”

Gianmarco, durante un’accesa discussione con Cristina e Francesca, decide di abbandonare lo studio! #UominieDonne pic.twitter.com/9UQJyMMh3W — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 10, 2025

Visibilmente amareggiato, Gianmarco ha quindi confidato a Maria di non voler più restare in studio, dichiarando di non sentirsi più di continuare la puntata. Prima di uscire, però, ha voluto scusarsi con Nadia, sottolineando che lei non aveva alcuna colpa e che la sua decisione non era rivolta a lei.