TrigNo prima di Amici 24

Mancano poco più di 24 ore alla partenza del Serale di Amici 24 e tutto è pronto per la prima puntata della nuova edizione del talent show, che andrà in onda su Canale 5 sabato 22 marzo. Tante come al solito le emozioni alle quali assisteremo settimana dopo settimana e di certo ne vedremo di belle in studio. Numerose saranno le sfide che attendono i cantanti e i ballerini, che in questi giorni si stanno impegnando al massimo per affrontare la fase finale del programma. Sarà un solo allievo tuttavia ad alzare la coppa del vincitore e tra due mesi sapremo chi sarà quest’anno a trionfare.

Tra i protagonisti della nuova edizione del Serale, come ben sappiamo, c’è anche TrigNo, che in questi mesi è finito spesso al centro dell’attenzione. Il giovane cantante infatti fin da subito ha conquistato gran parte del pubblico e con i suoi brani ha fatto emozionare tutti. Tuttavia c’è un retroscena sull’allievo di Anna Pettinelli che forse non conoscete. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Non tutti sanno che TrigNo, pochi mesi prima di entrare nella scuola di Amici 24 e di diventare un allievo del talent show di Maria De Filippi, si è laureato in Economia e gestione aziendale. Tuttavia il cantante non ha mai nascosto la sua passione per la musica e così dopo aver terminato gli studi ha deciso di dedicarsi alla sua vera vocazione. Pietro ha dunque sostenuto i casting per entrare a far parte del programma ed è riuscito a coronare il suo sogno.

Ma cosa accadrà in queste settimane e come proseguirà il percorso di TrigNo all’interno della scuola? Non resta che attendere per scoprirlo.