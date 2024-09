Arriva una nuova segnalazione su due fidanzate di questa edizione di Temptation Island: si sono lasciate dopo il programma?

Temptation Island, avvistate due fidanzate

Mancano ancora alcune puntate alla fine di Temptation Island, dove scopriremo quale sarà il destino delle coppie. Usciranno insieme o separate? Un mese dopo sarà cambiato qualcosa? È ciò che i fan del reality show si stanno chiedendo. Sui social intanto è spuntato fuori un filmato su due fidanzate di questa edizione, che potrebbe darci uno spoiler!

La segnalazione su Temptation Island è giunta da un VIDEO di TikTok. La clip in questione vede nello specifico Titty e Federica da sole in un locale. Chi era presente fa sapere che non c’era alcuna traccia dei rispettivi fidanzati. Né Antonio né Alfonso erano accanto a loro. Da qui dunque si è diffusa la notizia che le due si sarebbero definitivamente lasciate e dato il via alla loro vita da single.

Ovviamente precisiamo che non possiamo avere certezza di questo e scopriremo la verità solo quando ci sarà il falò di confronto finale e i vari video dedicati al “mese dopo” per le coppie di Temptation Island. Ma sta di fatto che gli utenti del web ne sono certi e non è la prima volta che arrivano indiscrezioni di questo tipo sulle fidanzate del programma.

Al momento è piuttosto complicato fare previsioni e non è escluso che sia Titty che Federica si siano concesse una serata in tranquillità senza la presenza dei rispettivi fidanzati. D’altronde a qualsiasi ragazza sarà capitato almeno una volta nella vita di uscire per una serata senza il proprio partner, non trovate? Non si può dunque mettere la mano sul fuoco e per adesso sulle due fidanzate di Temptation Island sembrano esserci solo dicerie.

Vedremo se una volta conclusa la trasmissione sia Federica che Titty decideranno di esporsi pubblicamente e svelare come stanno realmente le cose.