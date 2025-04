Prima della registrazione della nuova puntata, Antonia è andata in crisi ad Amici 24 e Maria De Filippi è intervenuta per parlare con lei.

La crisi di Antonia ad Amici 24

La puntata del daytime di Amici 24 quest’oggi si è aperta con Antonia. L’allieva di Rudy Zerbi ha ricevuto una convocazione in sala canto, senza però conoscerne le motivazioni. Un po’ impaurita la cantante si è guardata intorno, fino a che non ha sentito la voce di Maria De Filippi e ha tirato un sospiro di sollievo. Subito la conduttrice l’ha rassicurata, spiegando solo di voler fare due chiacchiere con lei e niente di più.

A quel punto la conduttrice ha spiegato subito ad Antonia l’intenzione di vedere insieme a lei alcune immagini. Un confessionale in cui la cantante di Amici 24 ha ammesso di non viversi con spensieratezza questa avventura e le esibizioni che è tenuta a fare, perché invasa sempre da mille pensieri. Dubbi che vanno dal fare bene o male una canzone al capire se la sua interpretazione è o meno piaciuta ai presenti. Successivamente ha raccontato i suoi momenti di down.

Così Maria De Filippi l’ha invitata a prendere il mappamondo presente fuori dalla stanza. Poi le ha mostrato una delle ultime esibizioni della scorsa puntata, quando ha cantato la cover Averti addosso. In seguito Antonia ha detto che le piace quando si vede ma potrebbe fare molto di più:

“Per 19 anni, prima di venire qui, io dicevo ai miei genitori che non volevo fare niente. A me sembrava impossibile, lo era nella mia testa. Arrivata qui ho smesso di pensarlo e ho iniziato a credere che potevo avere un senso. Sì, quando mi vedo cantare ho un senso, però sul palco ho le paranoie. Non me la vivo bene. Vorrei vivermela meglio”.

Antonia mette a nudo le sue emozioni #Amici24 pic.twitter.com/hGE1ivZi04 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 17, 2025

In quanto all’esibizione vista e ripresa dal Serale di Amici 24, Antonia ha detto a Maria che la sua sensazione era quella di sbagliare tutto e quindi non si stava lasciando andare. La De Filippi le ha fatto capire che non deve avere paura di questo e deve imparare a essere felice di sé stessa.

“Ti vuoi un po’ bene?”, la domanda a bruciapelo della conduttrice. Antonia senza nascondersi dietro a un dito ha confidato che se fosse così farebbe un percorso decisamente più sano nella sua testa.

“Ho paura di perdere le sensazioni, gli attimi e i momenti, situazioni e circostanze perché temo quando le cose finiscono. A parte tutte le cose che finiscono, ma io non so perché me la vivo così male. Io stare da sola? Bella domanda… no. È una cosa grave, credo di sì, perché devo imparare a convivere con me stessa. Ci sono delle giornate in cui non riesco”, ha detto ancora.

Poco dopo Antonia di Amici 24 ha confessato che le veniva da piangere perché è felice di cantare. Al contempo però a frenarla è sempre quella sensazione di pensare di non meritarsi ciò che arriva di bello nella sua vita. Maria De Filippi l’ha rassicurata e invitata a provare a smussare questo suo lato caratteriale, perché le servirà anche in futuro.